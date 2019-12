Voorpost houdt het rustig, Maggie De Block ontloopt hen Sabine Van Damme

01 december 2019

11u08 1 Gent Bij de start van Speakers Corner over het thema ‘vluchtelingen’ was er, zoals aangekondigd, een protestactie van het extreem-rechtse Voorpost. Die waren echter nauwelijks 10 man stert, en minister De Block nam een achteringang.

Tot een confrontatie tussen Voorpost en minister van asiel en migratie Maggie De Block kwam het dus voorlopig niet. De Block nam een dienstingang, die ergens tussen de kerstmarkt-in-opbouw zit. Voorpost stond beneden op de Green onder de Stadshal te betogen. Met 14 waren ze, en verder dan ‘hop hop hop migratiestop’ en ‘wij zijn het moe – grenzen toe’ kwamen ze niet. Hier en daar was er een Gentenaars die een middenvinger naar hen opstak en ‘racisten’ riep. Maar verder bleef het dus rustig. Twee politiemensen hielden de boel in de gaten maar moesten niet tussenkomen. Intussen is Speakers Corner van start gegaan. De Voorpost-mensen blijven buiten staan.