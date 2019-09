Voormalige Decadance heropent volgende week als Contrast Club Yannick De Spiegeleir

11 september 2019

18u43 2 Gent In het voormalige pand van de iconische club ‘Decadance’ in de Overpoort opent op donderdag 19 september de gloednieuwe Contrast Club.

“Een nieuwe plek in Gent in een iconisch gebouw. Voor iedereen wat wils. Hiphop, disco, house of gewoonweg feest. Met respect voor het verleden en een blik op de toekomst.” Met die woorden wordt de nieuwe uitgaansplek aangekondigd. Op het openingsfeest, dat start om 22 uur, zullen Lebawski en Lowie Trio draaien.

Meer info op de Facebookpagina van Contrast Club.