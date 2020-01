Voormalige asbestsite wordt nieuw bedrijvenpark van 27.000 vierkante meter Sabine Van Damme

10 januari 2020

06u15 0 Gent Aan de Balmatt-site in de Langerbruggestraat komt een volledig nieuw bedrijvenpark. Hexaport zal de site gaan heten, en ze zal deels bestaan uit nieuwbouw en deels uit gerenoveerde bestaande gebouwen. Het project moet een boost geven aan het bedrijfsleven in de Gentse haven. Tegen midden 2021 zal alles klaar zijn, maar de verkoop van bedrijfsunits loopt al.

Het is projectontwikkelaar Hexagon die zich het project zal aantrekken. In de jaren ’70 werden op de Balmatt-site asbestproducten gemaakt. “Het gehele fabrieksgebouw van toen werd uiteraard ook met asbestproducten gebouwd”, zegt Jelle Vandendriessche, CEO van Hexagon. “Er zit niks anders op dan dat gebouw te slopen. Maar na het vertrek van Balmatt heeft er nog een grondverwerkingsbedrijf op de site gezeten. Zij hebben nog gebouwen bij gezet, en die kunnen we wel renoveren en hergebruiken.” Een echte bodemsanering is op de site niet nodig, de sloop van de fabriek zal wel volgens de regels van de kunst moeten gebeuren, of toch zeker volgens de wettelijke regels voor asbesthoudende materialen.

Het toekomstige bedrijvenpark ligt aan de Langerbruggestraat, aan de oostoever van het kanaal en naast de parking van Honda. Het maakt deel uit van project Hexaport, een site van 4,4 hectare. Daarop staan dus ook 17.000 m² bestaande bedrijfsgebouwen die vastgoedontwikkelaar Hexagon gaat renoveren. “Dit reconversieproject is echt spek voor onze bek”, zegt Vandendriessche. “Het gaat om een historische site op een goede locatie, vooraan in de haven. De residentiële ontwikkelingen in Gent breiden steeds meer naar het Noorden uit, dus is het hoog tijd dat de leegstaande bedrijfsgebouwen daar een opknapbeurt krijgen, én dat er ook nieuwe bedrijfsgebouwen bijkomen.”

Concreet ontwikkelt Hexagon in totaal 27.000 vierkante meter industriële gebouwen, bedoeld voor opslag, logistiek en productie. Het nieuwe gedeelte, zo’n 10.000 vierkante meter, ligt vlak naast de kantoren van de Scheepvaartpolitie en de parking van Honda. Ook de stad Gent is enthousiast, omdat de nieuwe site zal zorgen voor extra werkgelegenheid vlakbij de stad.

De renovatiewerken zijn al van start gegaan. De werken voor het nieuwbouwgedeelte zullen deze zomer beginnen. Zonder tegenslagen zullen alle werken midden 2021 al afgerond zijn. De verkoop van de bedrijfsunits is eind 2019 al van start gegaan.