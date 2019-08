Voormalig voorzitter supportersfederatie KAA Gent overleden Sabine Van Damme

16 augustus 2019

16u32 1 Gent Lucien Corijn, Voormalig voorzitter supportersfederatie KAA Gent, is overleden. Hij werd 70 jaar.

Corijn was ook oprichter van de supportersclub Buffalo Boys Leerne. Hij was erg geliefd bij de Gentse supporters. Hij zette zich dan ook jarenlang in als vrijwilliger in het stadion, bij thuiswedstrijden. Zo was hij onder meer gastheer in de spelerslounge. Hij bleef voorzitter van de supportersfederatie tot 2004. De laatste tijd was hij ziek, en het is die ziekte die hem het leven heeft gekost.