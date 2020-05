Voorlopig nog geen parkeer- en LEZ-boetes Sabine Van Damme

05 mei 2020

07u45 1 Gent Sinds de lockdown worden in Gent geen LEZ-boetes meer uitgeschreven, en ook de parkeerwachters lopen niet meer rond. Ons land kruipt nu langzaam uit die lockdown, maar de parkeer- en LEZ-boetes blijven voorlopig nog steeds in de schuif. “In de loop van deze week beslissen we wanneer we die weer invoeren”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.

De LEZ is – voor alle duidelijkheid – niet opgeschort in Gent. De zone waarin oude diesels niet meer mogen rijden is er nog steeds. Alleen de controles zijn opgeschort, en dus worden er sinds de lockdown geen boetes meer gestuurd naar overtreders. Ook parkeergeld betalen op straat is eigenlijk nog steeds verplicht, maar ook hierop wordt al enkele weken niet meer gecontroleerd.

Met de eerste versoepeling van de maatregelen gisteren, op 4 mei, zouden die controles in principe opnieuw kunnen zijn ingevoerd, maar dat is niet gebeurd. “We gaan niet zomaar opeens opnieuw beginnen controleren”, belooft Filip Watteeuw. “We beslissen nog deze week wanneer we daar opnieuw mee starten, en dan zal dat vooraf duidelijk gecommuniceerd worden.”