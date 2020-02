Voorlopig geen Volvo-trein en ook geen Gentse Volvo-medewerkers meer naar China Sabine Van Damme

03 februari 2020

18u41 14 Gent De De Volvo-trein die sinds afgelopen zomer Volvo’s tussen Gent en China vervoert, rijdt voorlopig niet meer uit. Reden: onduidelijkheid over het coronavirus. Ook de Gentse werknemers gaan niet meer naar China.

Het coronavirus houdt intussen de halve wereld in de ban, en ook Gent. De Gentse Volvo-fabriek werkt nauw samen met de Chinese Volvo-fabriek, maar die samenwerking ligt nu stil. De trein die nieuwe Volvo’s transporteert tussen de Gentse en de Chinese fabriek ligt sinds vorige week stil. Ook de productie in de Chinese fabriek ligt stil door het coronavirus, en dat is ook te voelen in Gent. Werknemers reizen geregeld over en weer tussen beide fabrieken, maar dat kan voorlopig niet meer. Uit voorzorg moeten de Gentse medewerkers die recent in China zijn geweest zelfs twee weken thuis werken.