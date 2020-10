Voorlopig geen uitstel van operaties: situatie in Gentse ziekenhuizen nog steeds onder controle, alleen UZ opent al extra corona-afdeling Sabine Van Damme Wim Naert

12 oktober 2020

12u39 6 Gent De Gentse ziekenhuizen hebben de situatie nog steeds onder controle. Alleen in het UZ wordt deze week een tweede cohorte-afdeling geopend. Daar liggen al 5 patiënten uit andere ziekenhuizen. Ook in het AZ Jan Palfijn is afgelopen weekend een eerste patiënt uit Brussel opgenomen. Maar in Palfijn, Sint-Lucas en AZ Maria Middelares is de situatie nog steeds onder controle. Voorlopig worden nergens operaties of consultaties uitgesteld.

In het Gentse UZ ligt de corona-afdeling nu zo goed als vol. Er zijn al 17 COVID-19-patiënten opgenomen, en van hen liggen er 10 op de afdeling intensieve zorg. “Van die 10 zijn er 5 afkomstig uit andere ziekenhuizen”, zegt woordvoerder Karlien Wouters. “Dat is niet alleen uit Brussel, ook uit Oost- en West-Vlaanderen krijgen we patiënten.”

Bezoekregeling

De combinatie van de coronapatiënten met de reguliere zorg weegt door. Vanmorgen werd in het UZ Gent een crisisberaad gehouden, maar daar werd beslist dat alle operaties en consultaties voorlopig kunnen blijven doorgaan. Er wordt dagelijks geëvalueerd. In de loop van deze week wordt wel opnieuw een extra cohorte-afdeling geopend. “Dat betekent opnieuw een grote verhuisbeweging in het ziekenhuis, maar we weten dat er meer op komst is, dus we kunnen dit niet uitstellen”, zegt Wouters. “Toch kiest het ziekenhuis er voor de huidige bezoekregeling te behouden, in het belang van de patiënten. Iedereen met per dag 2 vrij te kiezen bezoekers zien. We merken dat zij zich niet altijd aan de mondmaskerplicht houden als ze op de kamer zijn, en dat moet echt wel. Ook vragen we met aandrang dat mensen die symptomen vertonen, ook al is het maar ‘een hoestje’, wegblijven.

Reguliere zorg

Bij de drie andere Gentse ziekenhuizen AZ Jan Palfijn, AZ Maria Middelares en AZ Sint-Lucas is de situatie wel nog steeds volledig onder controle. In Sint-Lucas ligt zelfs geen enkele COVID-19-patiënt op de afdeling intensieve zorg. Die drie ziekenhuizen doen voorlopig dus gewoon verder, ook met alle reguliere zorg. Uiteraard liggen wel plannen klaar voor mocht de situatie wijzigen. Er kan snel geschakeld worden, gezien de ervaringen van maart en april.

Er is nu inderdaad een eerste patiënt uit Brussel opgenomen in het AZ Jan Palfijn, en er zullen er zeker nog volgen Schepen Rudy Coddens

In het AZ Jan Palfijn kwam dit weekend wel al een eerste patiënt uit Brussel toe. “De situatie in Brussel is precair”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). “De ziekenhuizen staan daar onder druk. Er is uiteraard eerst gekeken naar Leuven en Aalst, maar aangezien het aantal opnames in Brussel blijft stijgen, is ook de vraag aan Gent gesteld. Er is nu inderdaad een eerste patiënt uit Brussel opgenomen in het AZ Jan Palfijn, en er zullen er zeker nog volgen.”

In Gent zijn de voorbije 14 dagen 484 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat brengt ons op een cijfer van 183 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Niet goed natuurlijk, maar wel een pak beter dan pakweg Sint-Jans-Molenbeek of Machelen, waar dat cijfer boven de 1.000 gaat. Ook rond Gent gaat het betrekkelijk goed, met Evergem als beste van de klas, met 59 besmettingen per 100.000 inwoners.