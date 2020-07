Voorlopig geen strengere maatregelen in provincie Oost-Vlaanderen Redactie

29 juli 2020

17u44 0 Oost-Vlaanderen Nu er een avondklok en mondmaskerplicht geldt voor de hele provincie Antwerpen, rijst de vraag of er gelijkaardige maatregelen komen voor Oost-Vlaanderen. Provinciegouverneur Didier Detollenaere zegt dat er voorlopig geen reden toe is aangezien de situatie volledig anders is dan in Antwerpen.

Enkel in Zwijndrecht en Kruibeke komen er strengere maatregelen zoals in de hele regio Antwerpen. In de rest van Oost-Vlaanderen is dat voorlopig niet het geval. “De gouverneur van Antwerpen heeft maatregelen genomen die noodzakelijk waren voor de streek”, zegt Detollenaere. “De provincie Oost-Vlaanderen zit niet in hetzelfde parket, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ligt hier veel lager. De cijfers stijgen ook, maar zijn nog niet alarmerend.”

Maatregelen zoals een avondklok en mondmaskerplicht in elke openbare ruimte, is dus voorlopig niet aan de orde voor de steden en gemeenten van Oost-Vlaanderen. Wel is het gouvernement voortdurend in overleg met de verschillende burgemeesters om specifieke maatregelen af te toetsen. Dat is het geval wanneer Oost-Vlaamse steden en gemeenten een strengere mondmaskerplicht willen invoeren dan het ministerieel besluit vraagt, of wanneer ze overwegen om evenementen af te lassen of te beperken.