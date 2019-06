Voorlopig geen extra zomerbars op openbaar domein Sabine Van Damme

17 juni 2019

17u52 0 Gent De stad Gent laat voorlopig geen extra zomerbars toe op het openbaar domein. Het aantal aanvragen swingt de pan uit, en de stad is bezorgd over concurrentie voor reguliere horeca.

Eigenlijk is er nog geen beleid rond zomerbars, en de bevoegdheid daarover zit bij liefst 3 schepenen van 3 verschillende partijen. Dat maakt het er niet makkelijker op. Sofie Bracke (Open Vld) is bevoegd voor economie, Filip Watteeuw (Groen) voor openbare ruimte, en Annelies Storms (sp.a) voor evenementen. In elk geval, voor deze zomer werden geen nieuwe vergunningen voor het openbaar domein afgeleverd, ook al waren er meerdere aanvragen, soms zelfs meerdere aanvragen voor één plek. Alleen Kiosk Monterey in het Citadelpark mag wel, omdat dat ontsproot uit het burgerbudget. Maar de aanvraag voor bijvoorbeeld de oever aan de Schoolkaai, waar vroeger wél al een zomerbar was, is niet goedgekeurd. Bar Bricolage aan de Chinastraat is er wel weer, en die zitten op grond van SoGent. Voor zomerbars op privégronden, zoals Parkkaffee in Mariakerke of Gentse Zomer in Oostakker verandert er niks, het gaat over pop-up-bars op het openbaar domein.

Tegen volgende zomer zou er een officiële procedure moeten zijn voor het aanvragen van zomerbars, waarbij onder meer zal gekeken worden naar commercieel voordeel tegenover de reguliere horeca.