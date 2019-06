Voorlopig geen extra mekka-gerichte begraafplaatsen in Gent Sabine Van Damme

18 juni 2019

08u51 5 Gent De stad Gent voorziet voorlopig enkel op de begraafplaats van Zwijnaarde Mekka-gerichte graven, waar moslims volgens de regels van hun geloof begraven kunnen worden. “Wel komt er een extra foetusveld, en voor de toekomst sluiten we niks uit”, zegt schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke.

“Steeds meer moslims van deze generatie kiezen ervoor zich hier in hun thuisstad Gent te laten begraven”, zegt Cengiz Cetinkaya van Groen. “Vroeger werden moslims steevast gerepatrieerd naar hun land van herkomst, om daar volgens de regels van het geloof begraven te worden, maar dat gebeurt dus steeds minder. Toch is er in Gent slechts één begraafplaats waar Mekka-gerichte graven zijn voorzien. Kan dat niet worden uitgebreid?”

Een moeilijke kwestie, vindt schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke. “De overheid moet een evenwicht zoeken tussen de behoeften van allerlei groepen en gemeenschappen, zonder daarbij voorrang te geven aan bepaalde groepen, maar ook zonder groepen uit te sluiten. Met een steeds diverser wordende samenleving is dat een uitdaging. Sommigen willen begraven worden volgens religieuze voorschriften, anderen volgen ecologische, emotionele of andere regels.”

“Bij moslims zijn er religieuze voorschriften rond begraven. Daarom werden in 2007 Mekka-gerichte percelen ingericht op de begraafplaats van Zwijnaarde, die grotendeels tegemoet komen aan de religieuze voorschriften, zonder afbreuk te doen aan het gelijkheidsbeginsel. De graven zijn er in 2 delen, met 148 graven voor volwassenen, waarvan er intussen 88 bezet zijn, en 236 plaatsen voor kinderen, waarvan er 226 ingevuld zijn, de helft daarvan door foetussen. Jaarlijks worden gemiddeld 7 moslim-volwassenen begraven op Zwijnaarde, maar we merken wel dat dat aantal stijgt, tot 21 in 2018. Jaarlijks worden ook gemiddeld 17 moslim-kinderen op Zwijnaarde begraven. In overleg met de moskeeën worden in 2020 wel extra foetusvelden aangelegd, zodat er voldoende capaciteit blijft. In Zwijnaarde is er ruimte voor uitbreiding, ook voor de graven voor volwassen moslims. Voorlopig hebben we geen plannen om Mekka-gerichte graven aan te leggen op andere begraafplaatsen, al sluit ik voor de toekomst niks uit.”