Voorlopig geen extra coronamaatregelen voor Gent Sabine Van Damme

22 juli 2020

18u25 0 Gent De besmettingscijfers voor Gent liggen opvallend laag, dus neemt de stad voorlopig geen extra maatregelen, wat pakweg Antwerpen wel doet. Gent verplichtte eerder wel al mondmaskers op de markten en de kermis.

Donderdag is er opnieuw een veiligheidsraad, en de maatregelen die daar worden aangekondigd zullen in Gent uiteraard gevolgd worden. Maar zelf voert de stad voorlopig geen extra regels in. “Wij volgen de situatie uiteraard elke dag op de voet”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Zoals we de afgelopen dagen, weken en maanden al deden stemmen we de zaken af en bereiden we ons voor. Zo kunnen we onmiddellijk schakelen als dat nodig zou blijken.”