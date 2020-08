Voorlopig geen corona-uitbraken in Gentse woonzorgcentra: “Hout vasthouden!” Cedric Matthys

18 augustus 2020

17u41 2 Gent Na corona-uitbraken in de rusthuizen van Kallo , Mechelen en Wijnegem houdt Gents schepen van Gezondheid Rudy Coddens (sp.a) zijn hart vast. “In onze stad heb ik voorlopig nog geen weet van een uitbraak in onze woonzorgcentra", zegt hij. “Zowel van de private rusthuizen als van de vzw’s heb ik nog geen berichten ontvangen.”

Dat Gent de tweede coronagolf goed doorstaat, mag een klein wonder heten. Zo werd tijdens de eerste golf zorgresidentie Onze Lieve Vrouw Ter Rive in de Sint-Pietersnieuwstraat hard getroffen. In dat rusthuis overleden 24 ouderen aan het virus en testten eind april nog 56 van de 95 bewoners positief. “Hout vasthouden dat deze keer niemand besmet raakt", vult Coddens aan.