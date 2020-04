Voorlopig geen cd, maar wel al t-shirts van BiezeBaaze Sabine Van Damme

01 april 2020

15u41 3 Gent 2020 had het jaar moeten worden waarin eindelijk nog eens een 2020 had het jaar moeten worden waarin eindelijk nog eens een nieuwe cd van BiezeBaaze uitkwam. Maar door corona kan dat voorlopig niet, omdat opnames in studio’s momenteel verboden zijn. Dus brengt BiezeBaaze iets anders uit dat al jarenlang niet meer te krijgen was: t-shirts.

Kurt Burgelman van BiezeBaaze mag niet meer optreden, en dus heeft hij er niks beter op gevonden dan elke dag een liedje op Facebook te lanceren. Daar zitten al heel wat ‘corona-nummers’ bij, maar er worden ook nieuwe BiezeBaaze-nummers gelost. Niet in de versie zoals ze op de cd zullen staan – als die eindelijk kan worden opgenomen – maar door Kurt solo gezongen, thuis. “Daar komt heel veel reactie op, en daar ben ik blij om”, zegt de zanger. “Blijkbaar appreciëren de mensen wel wat ik doe, een dagelijks lichtpuntje in deze vreemde periode.”

“Omdat we geen cd kunnen uitbrengen, heb ik dan maar besloten om iets te doen wat we ook al heel lang niet meer deden: t-shirts maken. Alleen in de echte beginjaren van BiezeBaaze verkochten we t-shirts. Mensen die sindsdien naar onze optredens komen, maken zelf t-shirts en zo. Dat is tof, maar het zou nog ‘wijzer’ zijn dat ze – als ik ooit weer mag optreden – afkomen met één van onze corona-t-shirts.”

De t-shirts worden – uiteraard – online verkocht aan 25 euro, en dan gratis aan huis geleverd. Er zijn er met opschrift ‘Afstand, zuu moelaak is da nie’ en ook met ‘ik verlieje maa stienduud’ (ik verveel mij steendood), in mannen- en vrouwenmodel. “Het werkt precies wel, er zijn zelfs al bestellingen uit Nederland gekomen.”

T-shirts zijn er in mannen- en vrouwenmodellen en in verschillende kleuren, en ze kunnen besteld worden via www.kurtburgelman.be, waar overigens ook alle nieuwe nummers te vinden zijn.