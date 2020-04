Vooral paasmaandag was lastige dag: aantal corona-pv’s verdubbeld in vergelijking met vorige week Wouter Spillebeen

17 april 2020

16u27 0 Gent De Gentse politie heeft afgelopen week 314 pv’s uitgeschreven naar aanleiding van het niet-naleven van de coronamaatregelen. Dat is meer dan het dubbele van de cijfers van vorige week en is volgens de politie het gevolg van het aantal overtredingen op paasmaandag.

Van maandag tot donderdag werden er 31 waarschuwingen uitgedeeld (waarvan 13 voor samenscholing en 7 voor niet-essentiële verplaatsingen), 37 onmiddellijke minnelijke schikkingen (19 voor samenscholing en 17 voor niet-essentiële verplaatsingen) en 314 pv’s (136 voor samenscholing en 125 voor niet-essentiële verplaatsingen).

In vergelijking met dezelfde periode vorige week zijn het aantal waarschuwingen en onmiddellijke minnelijke schikkingen gedaald, maar is het aantal pv’s meer dan verdubbeld. Vorige week schreef de politie nog 145 pv’s uit. “De verdubbeling is hoofdzakelijk het gevolg van het gedrag van de mensen op paasmaandag in combinatie met het mooie weer”, klinkt het bij de politie.