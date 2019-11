Vooral jongeren op zwarte lijst Rozebroeken Erik De Troyer

28 november 2019

11u08 0 Gent Sinds deze zomer worden aan zwembad Rozebroeken identiteitscontroles uitgevoerd en dat resulteerde in 10 mensen op de zwarte lijst. Het blijkt voornamelijk om jongeren te gaan. Van 10 gebannen zwemmers zijn er 8 tussen 13 en 19 jaar oud.

Veli Yüksel (Open VLD) informeerde naar de stand van zaken van de zwarte lijst bij schepen van sport Sofie Bracke (Open VLD). Die lijst kwam er na een reeks incidenten in het zwembad. Het ging onder andere over aanrandingen en voyeurisme. Toen die klachten aan het daglicht kwamen beslisten de directie en de stad om streng op te treden tegen iedereen die zich in het zwembad misdroeg. Daarom moet nu iedereen die het zwembad betreedt zijn paspoort afgeven. Zonder paspoort komt men er niet in.

De voorbije maanden werden in totaal 139.000 mensen (+12 jaar) onderworpen aan een identiteitscontrole. Dat zijn er bijna 8700 per week of 1250 per dag. “Op de zwarte lijst staan 10 mensen omwille van overlast of incidenten”, stelt Veli Yüksel. “De tien op de zwarte lijst zijn bijna allemaal jongeren op humanioraleeftijd, ééntje is 13 jaar. Voor de rest één veertiger, één dertiger en een negentienjarige. Wat we hoopten is uitgekomen: het gaat maar om een zeer kleine groep, die wegblijft van zodra ze op deze lijst staan. Geen van deze tien personen is nog teruggekomen naar Rozebroeken. Ik ben tevreden dat de drastische maar noodzakelijke maatregelen hun vruchten afwerpen. Daarom vind ik het een goed idee dat de identiteitscontroles van kracht blijven zolang dat nodig is.”

Schepen Sofie Bracke (OpenVLD) zegt dat de maatregelen van kracht blijven: “Op heden ervaren zowel LAGO als ik deze maatregel als gunstig. Enerzijds is er sinds de invoering een afname is van de overlast en incidenten en anderzijds is dit een tool om bezoekers effectief de toegang te kunnen ontzeggen voor een langere periode wanneer zij de regels niet naleven.”