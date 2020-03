Vooraanstaande Cubaanse holebi-activiste komt naar Gent Jill Dhondt Sabine Van Damme

10 maart 2020

13u04 0 Gent Teresa Fernández González is het gezicht van het Cubaanse Netwerk van Lesbische en Biseksuele vrouwen. Cubanismo-Gent neemt haar deze maand mee door Vlaanderen zodat ze haar verhaal kan doen.

De laatste twintig jaar werd in Cuba hevig campagne gevoerd tegen de discriminatie van holebi’s, transgenders en intersekse personen. Activisten zoals Teresa spanden zich in om wettelijke en sociale ongelijkheden weg te werken. Een gevolg daarvan is de wet die in 2008 werd doorgevoerd, die gratis geslachtsoperaties voorziet voor transgenders. Een andere overwinning was wanneer sociale rollenpatronen en seksuele diversiteit deel werden van seksuele voorlichting. De strijd is echter niet voorbij, zo is het homohuwelijk nog steeds niet erkend. Teresa zal vertellen hoe het verder moet, en terugblikken op de geschiedenis van holebi’s in Cuba.

Tijdens haar tour door ons land, houdt Teresa enkele dagen halt in Gent. Op 12 maart zal ze spreken in Casa Rosa, op 16 maart aan de Blandijnberg.