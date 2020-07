Voor het eerst theater in zomerbar Bar Bricolage Jill Dhondt

12u07 0 Gent Een primeur voor Bar Bricolage: vanaf augustus zal er voor het eerst theater worden opgevoerd. Op het podium staat het Gentse jongerengezelschap LunaJong. Voor de tweede keer spelen ze het stuk ‘Who’s The Monkey Now?’ waar ze de geheimen van Gentenaren vrijgeven.

‘Who’s The Monkey Now?’ is een voorstelling over de diepste geheimen van de Gentenaren. Enkele jaren lang verspreidden de jongeren van LunaJong verschillende doosjes doorheen Gent. Met de inzendingen zijn ze aan de slag gegaan voor een toneelstuk dat eind vorig jaar voor het eerst werd gespeeld. Uit het succes daarvan groeide het idee om nog voorstellingen te geven, maar daar stak de pandemie even een stokje voor. De repetities werden afgelast en de tweede ronde uitgesteld. “Intussen zijn we op zoek gegaan naar een veilige en unieke manier om theater in leven te houden”, zegt Alexandra Van Laeken van LunaJong.

Begin augustus begint het gezelschap er weer aan. Ze brengen voor het eerst theater naar de loodsen van Bar Bricolage, waar luchtcirculatie en een veilige afstand gegarandeerd kunnen worden. “Toneelliefhebbers hoeven niet bang te zijn dat theater even verdwijnt. Het gaat erom een nieuwe aanpak en locaties te vinden. “Toeschouwers kunnen samenzitten in een bubbel van 1 tot 15 personen. Hoe groter de bubbel, hoe goedkoper het ticket per persoon.

Reserveren is verplicht. Meer info op de website.