Voor het eerst sinds uitbraak geen coronapatiënten meer in UZ Gent: “We hebben zware, maar uitdagende maanden achter de rug” Cedric Matthys

09 september 2020

15u24 10 Gent In het UZ Gent liggen sinds woensdag geen coronapatiënten meer. Dat laat de communicatiedienst weten. De andere Gentse ziekenhuizen weigeren te communiceren over exacte cijfers, maar geven aan dat ook bij hen de situatie is genormaliseerd.

“We hebben zware, maar uitdagende maanden achter de rug.” Frank Vermassen, hoofdarts van het UZ Gent, blikt terug op wat ongetwijfeld de bijzonderste periode uit zijn carrière was. Op 11 maart werd de eerste coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen. Daarna volgenden er nog 278, waarvan er 34 helaas overleden. “Dankzij de inzet en solidariteit van onze medewerkers heeft ons ziekenhuis tijdens de hele periode de best mogelijke zorg kunnen bieden aan onze patiënten”, zegt Vermassen. “Ook de komende maanden blijven we paraat staan om Covid-19-patiënten op te vangen.”

Situatie genormaliseerd

In tegenstelling tot het UZ Gent geven de andere Gentse ziekenhuizen geen exacte cijfers mee. Wel is ook daar de situatie genormaliseerd. “Hier verzorgen we al een aantal weken niet meer dan twee coronapatiënten”, klinkt het bij Jan Palfijn. “We hebben onze corona-afdeling inmiddels gesloten. Wie besmet is, komt op een geïsoleerde kamer terecht.”

Ondanks de daling beamen de ziekenhuizen tot slot dat het ondanks de daling nog steeds razend druk is. “Heel wat consultaties en ingrepen zijn uitgesteld door corona”, bevestigt Karlien Wouter, woordvoerder van het UZ Gent. “Die moeten we nu allemaal inhalen. Onze medewerkers blijven druk in de weer.”