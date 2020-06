Voor het eerst sinds 2013 brengt Biezebaaze weer muziek uit: vervolg op ‘Loetsebolleke’ is een single Sabine Van Damme

04 juni 2020

12u03 0 Gent Origineel is het wel, een vervolg maken op een 17 jaar oud, eigen nummer. Vrijdag pakt Biezebaaze uit met de nieuwe single ‘k oa ‘t nuunt nie meuge vroage’. Daarin gaat het over hoe het is gelopen, 17 jaar na dat huwelijksaanzoek in de Vooruit, uit de nummer 1-hit Loetsebolleke. “Ik kreeg er heel veel reactie op, maar dat er een producer zou bellen om het nummer uit te brengen, had ik zelf ook niet verwacht,” zegt vertelt Burgelman, die ook wekelijks een column voor HLN schrijft.

Sinds de lockdown mag er niet meer opgetreden worden, en dat is voor artiesten als Kurt Burgelman redelijk vervelend. Dus schreef hij al vrij vlug een nummer over het feit dat hij zich steendood verveelde. En daarna nog één, over Afstand houden, en over Bergamo. Het werd al snel een sport om élke dag een nieuw nummer te posten op zijn Facebookpagina, en dat werd fel gesmaakt.”

Een van die lockdownnummers was ‘k oa ‘t nuunt nie meuge vroage. “Ik dacht er gewoon aan, hoe het had kunnen lopen, na dat huwelijksaanzoek in de Vooruit”, zegt Kurt. “En neen, net als LoetseBolleke is ook dit lied niet autobiografisch, het is gewoon een nummer. Een nieuw nummer, geen remix of zo.” Ook op dat nummer kwam heel veel reactie. “En plots belden producers Guus Fluit en Wouter Van Belle. Allebei waren ze geïnteresseerd om het nummer uit te brengen. Het was nog nooit gedaan, zeiden ze, zo’n vervolg op een eigen nummer maken.”

De geplande opnames voor een nieuwe BiezeBaaze-cd zijn dan wel uitgesteld door de coronacrisis, maar die cd komt er zeker nog Kurt Burgelman

Toogpraat

En zo komt het dus dat er vrijdag een nieuwe single gelanceerd wordt. “Ik heb die zo goed en zo kwaad als het ging in mijn studio thuis opgenomen”, zegt Kurt, “want de opnamestudio’s zijn nog dicht. Guus heeft het nummer geproduced, Wouter heeft het gemixt. En platenfirma Petrol, die ook ons eerste album uitbracht, brengt het op de markt.” Voor wie het zich afvraagt, het vervolg op de smeekbede ‘Scheetse, loetse, bolleke, zoetse, lieveke, schatse, boterkoekske, wilde mee maa trouwen oastemblieft?’ is niet zo positief, maar het is wel grappig gebracht. Toogpraat in ’t Gents, helemaal in Biezebaazestijl dus.

Een nieuw Biezebaaze-nummer, dat is al geleden van 2013. Maar het is zeker niet het laatste. “De geplande opnames voor een nieuwe BiezeBaaze-cd zijn dan wel uitgesteld door de coronacrisis, maar die cd komt er zeker nog”, belooft Kurt. “En er komt ook nog ander werk, onder mijn eigen naam. Ik heb gemerkt dat ik blijkbaar meer dan genoeg inspiratie heb voor nog veel meer Gentse nummers. Sinds de quarantaine heb ik al 60 liedjes online gezet, waarvan de meeste nieuwe nummers zijn.” Ook nieuw, is dat er na al die jaren eindelijk een deftige website is, waar alle andere nummers te vinden zijn. Waar een lockdown al niet goed voor is… “Maar het liefst van al ga ik gewoon weer optreden, hoe sneller, hoe liever”, besluit Kurt.