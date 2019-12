Voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke niuewkomers bij politie Gent Jill Dhondt

13 december 2019

09u11 12 Gent Zoals elk jaar vond de eedaflegging van de Gentse flikken plaats in het stadhuis. Voor het eerst waren daar meer vrouwelijke dan mannelijke eedafleggers aanwezig. Burgemeester Mathias De Clercq maakte van de gelegenheid gebruik om zijn grootse plannen aan het korps voor te leggen.

Zoals de voorgaande jaren bestond de groep eedafleggers uit diverse functies en graden. Deze keer legden 48 personen de eed af: 37 ‘operationelen’ en 11 burgers. Voor het eerst zaten daar meer vrouwelijke dan mannelijke eedafleggers tussen: 28 vrouwen tegenover 20 mannen. “Als werkgever zijn we blij dat steeds meer vrouwen hun weg vinden naar de Gentse politie”, zegt woordvoerder Matto Langeraert.

Voor burgemeester Mathias De Clercq was het de eerste eedaflegging. “Na een jaar burgemeester te zijn kan ik alleen maar zeggen dat onze flikken bijzonder goed werk leveren. Het Gentse korps is een voorbeeldkorps voor vele andere steden en gemeenten.” De Clercq wil daarom sterk inzetten om het Gentse korps uit te breiden, beter te huizen en moderner uit te rusten. “Ze verdienen het om met voldoende personeel, goed materiaal en in betere omstandigheden te werken.”