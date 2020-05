Voor het eerst in de geschiedenis: Verdammte Spielerei-marcellekes te koop. “Drager is meteen trendsetter en influencer” Sabine Van Damme

07 mei 2020

11u03 2 Gent De coronacrisis duurt verder. En al mogen we nu allemaal 4 mensen zien – hoera! – de culturele sector bevindt zich nog steeds in een onhoudbare wurggreep. En dus zoeken veel artiesten alternatieve manieren om toch iets te verdienen. Zelfs Die Verdammte Spielerei verkoopt nu T-shirts.

En gewone T-shirts, dat zou een complete stijlbreuk zijn met de ziel van de Spielerei. Dus worden er marcellekes verkocht, met een streep humor, uiteraard. Op het shirt staat ‘vaccin voor vrolijkheid’, en ‘corona-tour 2020’, met een hele lijst geschrapte evenementen.

“Het dragen van een Spielerei-marcel heeft alleen maar voordelen”, verzekert frontman Stefaan De Winter. “Je bent sowieso een trendsetter. Mocht je aan het werk zijn, dan neemt die marcel het zweet op. Een pintje drinken in Spielerei-marcel, is als drinken met zes vrienden erbij. Je steunt onze werking en je eigen geweten. Als je op sociale media een foto post in Spielerei-marcel, dan ben je echt een influencer. Mensen zullen jaloers zijn. De Spielerei zal jou altijd als een trouwe fan beschouwen in onze marcel, als een échte vriend! En geen paniek, je kan ze in bulk bestellen. Met zo’n marcel kan je de Spielerei in tijden van social distancing toch dicht bij het hart dragen. Of je kan het ding natuurlijk ook inkaderen en aanbidden in de woonkamer.”

Wie weet delen we tijdens de komende concerten pintjes uit aan mensen in de zaal die er eentje aan hebben Frontman Stefaan De Winter

“Naar het schijnt is er enorm veel vraag van vrouwen om onze marcellekes te dragen tijdens het slapen. Ze zorgen voor diepe rust en bescherming. En wie weet delen we tijdens de komende concerten pintjes uit aan mensen in de zaal die er eentje aan hebben. De opbrengst van de verkoop gaat deels naar China (het kleinste deel), deels naar de drukker (ook een sympathieke Gentenaar) en deels naar onze concerten in de toekomst.”

Met zo’n betoog kunnen de fans niet anders dan een marcelleke bestellen, voor 21 euro, via deze website.