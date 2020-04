Voor het eerst in 101 jaar geen Gentse Feesten: “In 2021 dubbel zo hard feesten” Sabine Van Damme

15 april 2020

18u17 10 Gent De Gentse Feesten 2020 mogen niet georganiseerd. Dat is de logische conclusie na de mededeling van premier Wilmès (MR) zonet. Geen festivals en massa-evenementen tot eind augustus. Of Gent daar alsnog een mouw aan zal passen met eventueel kleine evenementen, valt af te wachten.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is er zelf het hart van in. Tot vandaag nog koesterde Gent de hoop dat er toch Feesten zouden kunnen doorgaan, minstens in een light versie. Die hoop is nu volledig de kop ingedrukt. “Ik ga al van kleins af aan naar de Gentse Feesten, ik heb nooit anders gekend", zegt De Clercq. “Het is een moment waar veel Gentenaars echt naar uitkijken. De Feesten maken deel uit van ons Gents DNA. Het zal de eerste keer in 101 jaar zijn dat de Feesten niet doorgaan. Dat is natuurlijk bijzonder jammer. Ik heb begrip voor de beslissing en ben ervan overtuigd vele Gentenaars met mij, dit in het belang van het bestrijden van het coronavirus. De Gentse Feesten trekken tien dagen lang dagelijks zo’n 100.000 bezoekers. Dat is een massa volk op een beperkte oppervlakte. Het zou in deze tijden onverantwoord zijn ze te laten doorgaan. Het is goed dat er nu duidelijkheid over is. Dat doet pijn als Gentenaar, we moeten hier samen door. We zijn als Gentenaars veerkrachtig. Als stadsbestuur gaan we de organisatoren, zowel de grote als de kleine, krachtig ondersteunen zodat ze de periode naar de volgende feesten kunnen overbruggen en we samen kunnen uitkijken naar een spetterende editie in 2021. We zullen dan dubbel zo hard feesten.”

