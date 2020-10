Voor het eerst een vrouw aan het hoofd van het ‘Huis van Romain Deconinck’: Nathalie De Neve nieuwe directeur van de Minardschouwburg Sabine Van Damme

06 oktober 2020

17u46 0 Gent Er breekt een nieuw tijdperk aan voor de Minard. Dat iconische en typisch Gentse theater krijgt een wissel aan de top. De raad van bestuur koos voor Nathalie De Neve (43) als nieuwe directeur. Met een vrouw aan het hoofd van dit huis – de eerste in de geschiedenis van het theater – ziet de toekomst er rooskleurig uit.

Nathalie De Neve is geen onbekende in Gent. Als coördinator marketing, communicatie en dienstverlening is ze het gezicht van bibliotheek De Krook, die ze mee op de kaart zette. Ze studeerde theaterwetenschappen, maar verdiende haar sporen ook al in andere sectoren. Zo werkte ze op het kabinet van Sas van Rouverij (Open Vld), niet toevallig in zijn periode als schepen van cultuur. In 2021 gaat De Neve de Minardschouwburg leiden, in opvolging van Rik Vandecaveye die de plek de afgelopen 10 jaar uitbouwde tot een plek van betekenis voor de Gentse kunst- en cultuurliefhebber. Hij gaat in april met pensioen.

Doener

“Het bestuur koos voor een prille veertiger die met veel enthousiasme dit levende monument relevant wil houden in een steeds veranderend cultureel klimaat,” klinkt het bij de raad van bestuur. “Met Nathalie De Neve gaat Minard voor een people manager die sterk verankerd is met het culturele leven van de stad. Als communcitie-expert en tevens een echte doener staat ze garant voor een nieuw hoofdstuk Minard. Een synergie met De Krook en het nieuwe Wintercircus ligt voor de hand. Haar opdracht zal erin bestaan om met de ‘klassieke’ schouwburg significant deel uit te maken van een nieuwe wervende site en hierbij het voortouw te nemen op vlak van hedendaagse cultuurbeleving en participatie.”

De Neve zelf is uiteraard enthousiast. “Het is een fantastische eer. Het model Minard is uniek en op en top Gents. Ik kijk er ontzettend naar uit om verder te schrijven aan dit verhaal en ramen en deuren nog wijder open te gooien voor alle Gentenaars. Sinds 2013 zit ik in De Krook”, vertelt Nathalie. “Een geweldige omgeving, maar ik voelde dat het tijd was voor een nieuwe sprong. Ver ga ik niet, de Minard is zowat de dichtste buur van De Krook. Toen ik de vacature voor directeur van de Minard zag, heb ik niet lang getwijfeld. Ik hou van de theaterwereld, het is een eer dat ik daar nu mag werken. Ik kijk ernaar uit het team te leren kennen en input te krijgen.”

Eerste vrouw

Met Nathalie komt voor het eerst een vrouw aan het hoofd te staan van het theater waar de legendarische Romain De Coninck zijn thuisbasis had. “De aanstelling van Nathalie De Neve is absoluut een heel positieve zaak”, vindt cultuurschepen Sami Souguir. “Het is een een zeer competente, gedreven dame die een van onze grote cultuurhuizen gaat leiden. Ik heb haar leren kennen als sterkhouder in bibliotheek De Krook. De raad van bestuur van de Minard heeft echt een heel sterke keuze gemaakt.”

De Minardschouwburg aan de Walpoortstraat dateert van 1847. Architect Louis Minard bouwde het theater toen als reactie op de Franstalige schouwburg en opera in Gent. Het is een beschermd monument, waarvan de voorgevel momenteel in de steigers staat voor restauratie.