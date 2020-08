Voor derde graad Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent start schooljaar een dag later: “Alleen zo kunnen we veiligheid en kwaliteit blijven waarborgen” Wietske Vos

30 augustus 2020

18u23 0 Gent De leerlingen van de derde graad aan het Gentse Kunsthumaniora Sint-Lucas hebben een dagje langer vakantie: de directie besliste hen pas op 2 september te laten starten. “We namen deze beslissing met de zorg voor leerlingen en leerkrachten, de kwaliteit en de bestaande infrastructuur in het achterhoofd.”

Directrice Karen Verhamme van Kunsthumaniora Sint-Lucas getuigde eerder in onze krant over de voorbereidingen die haar school neemt als voorbereiding op het nieuwe schooljaar in coronatijden.

Nu raakt bekend dat de school een redelijk drastische beslissing nam om de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te garanderen en de kwaliteit van het onderwijs te vrijwaren. Het vijfde en zesde jaar krijgen er een extra vakantiedag bij en starten pas op woensdag 2 september.

Meer leerlingen dan ooit

“Deze beslissing is ingegeven door een aantal factoren”, legt directrice Karen Verhamme uit. “Ten eerste starten we met meer leerlingen dan ooit, 617 in de tweede en derde graad samen. Als je die op de eerste dag allemaal naar het hoofdgebouw laat komen in tijden van corona, is dat gewoon te veel. Bovendien zijn 170 van hen nieuw op de school: zij hebben tijd en begeleiding nodig om hun lokalen te zoeken, de school te leren kennen enzovoort. Ten derde zijn er net werken gestart aan onze tweede locatie, de vleugel van Sint-Lucas aan de overkant van de Oude Houtlei. Daarom zijn bepaalde klassen en vakken voor één schooljaar in gebouwen in Marialand ondergebracht, wat het qua infrastructuur nog gecompliceerder maakt.”

Klaar voor alle scenario’s

Eerder besliste de school al om de uurroosters zó op te maken dat van het ene moment op het andere kon worden overgeschakeld op een andere kleurcode voor corona. Verhamme: “De verschillende leerjaren starten op verschillende uren, zijn ook klaar op andere uren en hebben op een ander moment en op afwisselende locaties pauze. Daarnaast vinden wij dat het afstandsonderwijs tijdens de lockdown toch een paar voordelen had, die we willen doortrekken. Het gaat onder meer om zelfstandig leren werken en aan de slag gaan met de laptop en bepaalde tools. Daarom volgt een vijfde van de leerlingen preventief afstandsonderwijs: een vaste dag per klas. Bijkomend voordeel is dat we daarmee een overgang naar bijvoorbeeld code oranje al voorbereiden.”

Twee startdagen

Dit alles zorgde er al voor dat het aantal leerlingen dat tegelijk in een locatie aanwezig is, sterk daalde, maar nog niet voldoende. “In juli communiceerde het beleid dat we volgend schooljaar moesten rekenen op digitaal onderwijs”, zegt Verhamme. “Daarom hebben we het aantal nieuwe leerlingen dat zich wilde inschrijven, aanvankelijk niet beperkt. Nu we wel live onderwijs mogen organiseren, is het de oplossing om als het ware twee eerste dagen in te richten: 1 en 2 september. Zo kunnen we ieders veiligheid en kwaliteit van het onderwijs blijven waarborgen.”

De verbouwingen aan de vleugel aan de overzijde van de Oude Houtlei (de kant van Café Labath) zijn deze maand gestart. Oude internaatskamers worden opengemaakt en omgevormd tot ruime werkateliers en grote klaslokalen voor co-teaching. De vernieuwde vleugel zou tegen juli 2021 klaar moeten zijn.