Voor bijna half miljoen aan GAS-boetes uitgeschreven in 2018: wildplassers (ook steeds meer vrouwen) voeren lijst aan Sluikstorten en nachtlawaai op tweede en derde plaats Sabine Van Damme

19 september 2019

16u13 2 Gent In 2018 zijn 5.351 GAS-boetes uitgeschreven in Gent, nauwelijks minder dan in recordjaar 2012. Die boetes waren samen goed voor 416.695 euro. Niet dat ze allemaal betaald zijn. Eind augustus was er 319.525 euro binnen.

In 2018 kregen vooral wildplassers een GAS-boete, 1.715 stuks om juist te zijn, of bijna een derde van alle uitgeschreven GAS-boetes. “Het valt ons op dat daar steeds meer vrouwen tussen zitten”, klinkt het bij de politie. “Ze vormen uiteraard nog steeds een grote minderheid, maar toch.” Het overgrote deel van de wildplassers wordt gevat tijdens de Gentse Feesten, al is er ook bij andere evenementen controle.

Sluikstorten

Nog een populaire GAS-ontvanger: sluikstorters. De politie en Ivago zetten samen zwaar in op de bestrijding van sluikstorters, en gaan zelfs samen op patrouille. In het gevonden afval wordt dan gezocht naar aanwijzingen die naar de dader kunnen leiden. Bovendien wordt op sluikstortgevoelige plaatsen ook geregeld cameracontrole gehouden. Resultaat: 925 GAS-boetes voor sluikstorters in 2018. Het is meteen ook de ‘slechtst betaalde’ GAS-boete: slechts 1 op 3 betaalt die ook effectief.

Nachtlawaai

Nachtlawaai staat op 3 in de hitlijst der GAS-boetes, met 386 stuks. Kot- en andere feestjes die de buren op de zenuwen werken blijken dus een bron van ergernis in Gent.

Rosse buurt

De rosse buurt doet ook z’n duit in het zakje. Daar werden vorig jaar liefst 307 GAS-boetes uitgeschreven. Ongeveer de helft ging naar dames die te onthullende kledij, of gewoon te weinig aan hadden achter hun raam. De andere helft was voor het overtreden van de andere voorschriften, zoals op het raam tikken, of niet reglementair ingeschreven zijn.

Overpoort

Alle andere boetes werden minder dan 200 keer uitgedeeld in 2018. Zo werden 185 (hoofdzakelijk) studenten betrapt die met glas rondliepen in de Overpoortstraat. Dat mag al een paar jaren niet meer. Wie buiten wil, moet plastic bekers gebruiken. Kleine diefstallen kunnen ook beboet worden met een GAS-boete, omdat die bij het parket toch geseponeerd worden. 159 dieven kregen er zo één.

Bezwaar aantekenen

Het is overigens niet omdat een GAS-boete wordt uitgeschreven, dat die ook echt wordt geïnd. Bezwaar aantekenen kan, en werkt. 1 op de 7 boetes werd geseponeerd in 2018. Gewoon niet reageren en niet betalen werkt overigens niet, want dan stuurt de stad een deurwaarder langs. Dat gebeurde 869 keer.

Hoe het staat met de GAS-boetes voor 2019 is uiteraard nog niet bekend. Wel is al zeker dat tijdens de laatste Gentse Feesten alvast een pak minder wildplassers betrapt zijn.