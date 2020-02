VONKfestival brengt folk, roots en akoestische muziek naar Gent Jill Dhondt

10 februari 2020

09u23 0 Gent Het VONKfestival draait volledig rond folk, roots en akoestische muziek. Het is de eerste keer dat Muziekmozaïek het festival organiseert. Op de agenda staan optredens, jam sessies, dansen en genieten.

Drie dagen lang, van 13 tot 15 februari, van 15 tot 18 uur, staan er niet minder dan zes verschillende muziekgroepen op het podium. Tegen de avond geven gevestigde folkgroepen een uniek concert. Op donderdag brengt ‘Tin Soldier in the Underwoods’ een mengelmoes van roots, blues, americana en country. Op vrijdag strijkt Wör neer, met achttiende eeuwse deuntjes. Op zaterdag mixen ‘Les Délices de la Tourmente’ klassieke muziek, folk en wereldmuziek tot een heerlijke shake. De dag afsluiten doen beginnende en gevorderde muzikanten tijdens een jamsessie. Iedereen is welkom om deel te nemen, zolang ze hun eigen instrument meenemen. Alle optredens zijn gratis behalve het avondconcert.

Het VONKfestival loopt van 13 tot 15 februari in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt 24. Alle informatie vind je op https://sites.google.com/view/vonkfestival/vonkfestival.