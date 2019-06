Volvo Trucks wijst 290 interimarbeiders de deur “Economie vertraagt, dus onze productie ook”



Sabine Van Damme

27 juni 2019

06u00 0 Gent Het contract van liefst 290 (!!) interim-arbeiders bij vrachtwagenfabrikant Volvo Trucks in Oostakker wordt na 12 juli niet verlengd. “De vraag is gedaald, dus daalt ook onze productiesnelheid”, zegt woordvoerder Vera Bostijn. Volvo Trucks kampt wel vaker met grote schommelingen in het nodige personeel. PVDA Gent steigert. “Uitzendkrachten zijn geen wegwerpmensen!”

Bij Volvo Trucks werd de voorbije jaren aan een moordend tempo geproduceerd. “De vraag was enorm, en dan produceren wij dus aan een hoog tempo”, zegt Vera Bostijn. “De laatste jaren produceerden we meer dan 40.000 vrachtwagens per jaar, en dat is enorm veel. We wisten dat dat niet zou blijven duren, dat de economie zou vertragen en de vraag zou dalen. Dat is nu gebeurd. Als fabriek spelen wij in op de marktsituatie en devraag van de klant. En door de vraag die gevoelig is afgenomen, moeten wij ook onze productiesnelheid verlagen. Daardoor moeten we zoveel mensen afdanken.”

Het gaat om welgeteld 290 mensen, die allemaal met een interim-contract werkten. Na 12 juli worden die contracten niet meer verlengd. “Schandalig”, vindt Tom De Meester van PVDA. “Veel van de mensen die hun job verliezen werkten al anderhalf of zelfs 2 jaar voor de vrachtwagenbouwer. Volvo Trucks heeft recordwinsten gedraaid, mede dankzij de mensen die nu worden gedumpt. Eind januari zei Martin Lundstedt, President and CEO, nog vol trots: “2018 was a record year for the Volvo Group”. De omzet steeg vorig jaar met 17 procent tot 391 miljard Zweedse kronen. De bedrijfswinst schoot omhoog tot 40,7 miljard kronen, omgerekend een recordwinst van 3,85 miljard euro. Kassa kassa voor de aandeelhouders die een dividend van 10 kroon per aandeel op de rekening krijgen, het dubbele van wat analisten hadden verwacht.” (lees verder onder de foto)

Het is niet de eerste keer dat Volvo Trucks kampt met grote schommelingen in personeelsbezetting. In het voorjaar van 2013 werd een nachtploeg van 350 mensen opgestart, grotendeels interimkracht, maar een half jaar later stonden die allemaal terug op straat. In september 2015 werd 150 man aangeworven, en 3 maanden later waren er nog eens zoveel nodig. Solliciteren kon toen gewoon per sms, omdat de fabriek niet snel genoeg geschikte mensen vond. De vraag naar vrachtwagens was toen enorm gestegen. En nu de vraag dus opnieuw daalt, komen 290 mensen op straat te staan.

PVDA vindt het ‘sollen’ met interimkrachten niet kunnen. “Met de PVDA willen we van vast werk het nieuwe normaal maken”, zegt De Vuyst. “De wilde uitbreiding van deeltijdse banen, interimarbeid en andere flexi-jobs maken het voor veel gezinnen onmogelijk om een toekomst op te bouwen. Werknemers die zes maanden bij dezelfde werkgever met een interim- of tijdelijk contract aan de slag zijn, zouden automatisch een vast contract moeten krijgen. Dat gaat erover dat je de mensen op de eerste plaats zet. De Taxshiftcalculator van het ACV berekent dat Volvo Trucks maar liefst 7,5 miljoen euro fiscaal voordeel opstrijkt in 2019. Met dat geld kunnen die 290 mensen perfect betaald worden. Nu verdwijnt dat in de zakken van de aandeelhouders en krijgen de interimarbeiders zelfs geen ontslagpremie.”