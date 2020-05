Volvo laat iedereen gratis ‘TKNADEB’ zeggen aan hulpverleners Sabine Van Damme

12 mei 2020

15u20 12 Gent Volvo heeft – onder meer als leverancier van mugvoertuigen – een nauwe band met de ziekenhuizen in ons land. Nu willen ze hun respect voor de zorgsector uiten door hen te bedanken via zoveel mogelijk auto’s. Alle werknemers van Volvo Cars Gent krijgen een ‘TKNADEB’-sticker – ‘bedankt’ in spiegelbeeld – op hun voertuig. Ook iedereen die dat wil kan er zo eentje gratis krijgen.

Bedankt. Dat is wat Volvo aan de zorgsector wil zeggen na 8 weken strijden tegen Covid-19. En aangezien Volvo een autobouwer is, gebeurt die bedanking via voertuigen. Liefst via zoveel mogelijk voertuigen. “Alle werknemers van Volvo Cars Gent krijgen zo’n TKNADEB-sticker om op hun wagen te kleven”, zegt René Aerts jr, corporate communication director bij Volvo. “Maar we willen meer. Daarom kan iedereen die dat wil vanaf 18 mei zo’n sticker gratis afhalen bij gelijk welke Volvo-verdeler. Iedereen, dus ook mensen die niet met een Volvo rijden.” De actie komt er uiteraard in het kader van de Internationale dag van de Verpleging. De sticker is bedoeld voor op de motorkap, en is in spiegelbeeld opgesteld, zodat alle hulpverleners die de andere wagens voorbij snellen, de boodschap in hun spiegel kunnen zien.