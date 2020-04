Volvo Cars wil vanaf maandag proefdraaien voor heropstart eind april

Erik De Troyer

16 april 2020

18u00 0 Gent Nu maandag start Volvo Cars in de Gentse haven met proefdraaien. De heropstart is gepland rond 27 april. “We beginnen met een testweek om te kijken hoe het personeel veilig kan werken met respect voor social distancing. Ook ons materiaal wordt zo getest. Minder dan de helft van het personeel gaat maandag aan de slag”, zegt woordvoerder Barbara Blomme.

Volvo Cars ligt sinds 17 maart stil. Sindsdien heeft de fabriek al een paar keer een streefdoel gelanceerd om te heropenen. Eerst was dat 5 april, daarna 20 april. Nu schuift die deadline nog zeker een week op. “We willen ons niet vastpinnen op een datum”, zegt Blomme. “We nemen nu de tijd om een veilige omgeving te creëren voor iedereen. Dit is voor al onze personeelsleden een serieuze verandering en dus willen we iedereen eerst duidelijk informeren over hoe het er in de fabriek voortaan aan toe zal gaan.”

Minder stoelen, meer schoonmaken

“We namen al een aantal maatregelen, soms heel specifiek. Zo worden stoelen weggehaald in het bedrijfsrestaurant om zeker te zijn dat iedereen op anderhalve meter blijft. De lunchuren worden ook gespreid. Ook op verzamelpunten zoals de rookruimtes zal men afstand moeten bewaren. Verder wordt er veel meer dan voordien schoongemaakt.”

Hoeveel personeelsleden er maandag precies aan de slag gaan kan men bij Volvo voorlopig niet inschatten. “Op een normale dag zijn dat er 6.500. Nu zullen het er zeker minder dan de helft zijn”, aldus Blomme. “We verplichten niemand om te komen werken. Wie er zich niet goed bij voelt hoeft niet te komen. Wie thuis een familielid heeft met corona wordt uiteraard ook niet in de fabriek verwacht.”