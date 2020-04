Volvo Cars wil op 20 april weer aan de slag: elke ploeg krijgt een hygiënekit om zelf zijn werkpost proper te houden Erik De Troyer

07 april 2020

16u14 132 Gent Volvo Cars in Gent wil op 20 april weer opstarten. Aanvankelijk mikte de autofabriek op 14 april maar Volvo geeft die deadline nu op. De fabriek bekijkt hoe het personeel precies anderhalve meter afstand kan houden. Alle werknemers krijgen handschoenen, alcoholgel en ontsmettingsmiddel om zelf hun werkpost proper te houden.

Volvo Cars legde op 18 maart de band stil ten gevolge van de coronacrisis. Dat gebeurde onder druk van de werkvloer. Volvo Cars Gent kondigde vandaag aan dat de streefdatum voor een opstart 20 april is. Ook op de website staat te lezen dat er zeker tot die datum geen wagens zullen gebouwd worden. Het bedrijf overlegt met de federale overheid over nieuwe maatregelen op het vlak van social distancing en hygiëne “met het oog op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers”, zegt woordvoerster Barbara Blomme.“Werkgroepen zijn momenteel bezig de heropstart zo goed en efficiënt mogelijk voor te bereiden”, klinkt het verder.

Restaurant, kleedkamers en toiletten

Het bedrijf overlegt met de federale overheidsdienst WASO (Werk, Arbeid en Sociaal overleg). Een vertegenwoordiging heeft al een bezoek gebracht aan de fabriek om verschillende maatregelen te bekijken en bijkomend advies te geven. Volvo spreekt van een constructieve samenwerking die moet leiden tot aanpassingen in de fabriek. Er worden hygiënevoorzorgen genomen op de werkvloer zelf maar ook in de bedrijfsrestaurants, de kleedkamers en de toiletten. Alle medewerkers zullen voor de heropstart een bundel met de maatregelen krijgen.

Het is niet haalbaar de hele fabriek elk uur schoon te maken. Daarom geven we alle werknemers zelf de verantwoordelijkheid om de werkplaats te ontsmetten, bijvoorbeeld voor de aflossing. Wie aan het stuur werkt, zal dat zelf moeten desinfecteren vooraleer de auto voortgaat. Woordvoerster Barbara Blomme

De directie van Volvo Cars Gent plant om elk team een hygiënekit met handschoenen, alcoholgel en ontsmettingsmiddel te geven. Het personeel zal dan zelf instaan voor het proper houden van de werkposten. ‘Het is niet haalbaar de hele fabriek elk uur schoon te maken’, zegt Blomme vandaag in De Tijd. ‘Daarom geven we alle werknemers zelf de verantwoordelijkheid de werkplaats te ontsmetten, bijvoorbeeld voor de aflossing. Wie aan het stuur werkt, zal dat zelf moeten desinfecteren vooraleer de auto voortgaat.’

Geen overleg

Bij het ABVV Metaal zegt men nog niet op de hoogte te zijn over de precieze geplande aanpak. “Er is nog geen overleg met ons geweest”, zegt Jo De Mey. “Wat we wel al kunnen zeggen is dat we niet meedoen indien de veiligheid van het personeel niet volledig gegarandeerd kan worden. In de fabriek moeten 6.000 mensen aan de slag op een relatief kleine ruimte. Dat brengt zo veel problemen met zich mee… De streefdatum van 20 april lijkt ons momenteel alles behalve zeker.”

De vakbonden vrezen ook dat Volvo de band meteen aan volle snelheid zal laten draaien. Volvo zelf benadrukt dat daar nog geen beslissing over viel.