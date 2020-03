Volvo Cars werkt voorlopig gewoon door, vakbonden roepen niet op tot staken zoals bij Audi Vorst Cedric Matthys Sabine Van Damme

16 maart 2020

14u40 84 Gent “Wij volgen strikt alle maatregelen van de overheid op.” En dus blijft de fabriek van Volvo Cars in Gent draaien, met 6.500 mensen. Nadat de werknemers van Audi Vorst deze ochtend het werk hebben neergelegd, neemt ook bij Volvo Cars de spanning toe. De arbeiders begrijpen niet waarom ze nog met z’n allen moeten sleutelen, terwijl hun kinderen zelfs niet naar school mogen. Toch roept de socialistische vakbond voorlopig niet op tot een staking. “De verantwoordelijkheid voor deze chaos ligt bij de regering, niet bij ons management.”

“Wij volgen alle maatregelen van de overheid, van de FOD Volksgezondheid en van Volvo Cars zelf strikt op”, zegt woordvoerder Barbara Blomme. “De fabriek blijft tot nader order gewoon verder draaien, maar we nemen wel heel wat maatregelen. De gewone hygiënemaatregelen gelden hier al langer. Nu hebben we ook onze refter aangepast zodat mensen verder uit elkaar zitten. We bieden ook geen warme maaltijden meer aan, zodat we een ophoping in de bedrijfskantine vermijden. We vragen mensen om afhaalmaaltijden mee te brengen. Ook gaan we de pauzes spreiden, zodat niet iedereen tegelijk buiten gaat.” Er zijn wel wat afwezigen in de fabriek, maar niet opmerkelijk meer dan anders. “We roepen flexijobs op om gaten te vullen, maar dat doen we altijd, en het gebeurt nu niet meer dan anders”, aldus nog Blomme.

“Dat de verspreiding van de ziekte op deze manier snel zal gaan, staat buiten kijf", zegt Philippe Deschryver, hoofdafgevaardigde van de socialistische vakbond ABVV. “Al zie ik geen reden om het management hiervoor verantwoordelijk te stellen. Al bij het begin van de crisis kwamen we overeen dat werknemers die terugkwamen uit risicogebied zonder loonverlies thuis mochten blijven. Dat was meer dan wat de overheid ons bedrijf oplegde.”

Stoelen gehalveerd

De Gentse top van Volvo Cars zit momenteel elke ochtend samen met de vakbonden. Ze bespreken welke praktische maatregelen er moeten genomen worden. “Onze pauzes nemen we niet meer gezamenlijk, maar individueel”, zegt Deschryver. “Verder halveerden we het aantal stoelen in de refter en mag je niet meer zelf jouw bestek nemen. Of dat zal volstaan, is uiteraard twijfelachtig. Beter zou de regering economische werkloosheid toestaan. Nu worden we niet betaald als we niet komen werken.”