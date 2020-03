Volvo Cars stopt nu toch. Fabriek gaat vanmiddag gefaseerd dicht Sabine Van Damme Frank Eeckhout

17 maart 2020

13u32 368 Gent Na een lange vergadering met vakbonden en directie heeft nu ook autobouwer Volvo Cars beslist om de fabriek te sluiten. Heel wat werknemers drongen daar gisteren al op aan. Het is niet zo dat de band meteen plat gaat, de fabriek wordt in de loop van de namiddag gefaseerd stil gelegd.

De middagploeg bij Volvo Cars moet wel nog opstarten, de nachtploeg niet meer. Zo wordt de fabriek gefaseerd stil gelegd. Voor hoe lang dat zo zal zijn, is nog niet duidelijk. De directie bevestigt het bericht. “We hebben inderdaad na overleg besloten om de fabriek gefaseerd te sluiten", zegt woordvoerder Barbara Blomme. “Ook met medeweten van het Zweedse moederbedrijf.”

“Er zijn meerdere redenen om dit te doen, maar de gezondheid van de mensen primeert. We namen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen rond hygiëne, maar de ongerustheid bij de medewerkers bleef enorm groot. Bovendien werd ook de situatie met de toeleveranciers steeds moeilijker, al heeft dat niet de doorslag gegeven.”

Hoe het nu verder moet met de 6.500 medewerkers, is nog niet duidelijk. “We bekijken nog onder welke noemer we dit moeten classificeren, en wat de financiële consequenties voor onze mensen gaan zijn. Daar kunnen we nog geen uitspraken over doen.” Interimarbeiders kregen vanmiddag wel al het bericht dat ze ontslagen worden. Hun contract loopt af op het einde van deze week. Die reageren uiteraard verbolgen, omdat ze daardoor hun anciënniteit verliezen. Sommigen werkten al meer dan 8 maanden bij de fabriek.