Volvo Cars Gent draait bijna weer op volle kracht: “We staan veel verder dan we ooit hadden durven denken”

Erik De Troyer

15 mei 2020

11u36 3 Gent De fabriek van Volvo Cars in Gent draait nagenoeg op volle kracht. Bijna 6.000 werknemers zijn er aan de slag in drie shifts. “We kunnen onmogelijk 100% garanderen dat iedereen op anderhalve meter blijft maar we staan wel veel verder dan we ooit hadden durven denken”, legt woordvoerster Barbara Blomme uit.

Volvo lag meer dan een maand volledig stil door de coronacrisis. Op 20 april gingen de eerste arbeiders weer aan de slag. Ook voor Volvo was dat aftasten. De eerste dagen kwam zowat een derde van de in totaal 6.000 werknemers naar de fabriek.

Moeilijke oefening

“Intussen zitten we nagenoeg aan 100%”, legt Barbara Blomme uit. “We zijn nog steeds bezig met het verfijnen van social distancing aan de band. Wanneer aan één station meerdere taken moeten uitgevoerd worden, komen arbeiders onvermijdelijk in mekaars buurt. We lossen dat op door bepaalde taken naar stations te sturen waar het minder druk is. Lukt dat niet dan zorgen we ervoor dat iedereen zich goed kan beschermen. Het is een moeilijke oefening en de hoeveelheid auto’s die we afwerken is momenteel ondergeschikt aan de veiligheid van het personeel.”

Opvallend: Volvo Cars kent zeer weinig personeelsleden die niet willen komen werken. “Er zijn mensen die deel uitmaken van een risicogroep en zij krijgen uiteraard een doktersattest. De afwezigheid door ziekte is echter niet hoger dan andere jaren.”

Onderdelen

Een aandachtspunt zijn wel de onderdelen die moeten aangeleverd worden. “We zitten qua onderdelen nog steeds safe maar het is iets wat we goed moeten monitoren. We merken dat overal ter wereld de fabrieken opstarten en dus neemt de vraag toe. De situatie verandert ook snel. We houden nauw contact met onze leveranciers maar momenteel zijn er geen aanwijzingen dat we zonder wisselstukken zullen vallen.”

Lof van vakbonden

Volvo Cars krijgt zelfs lof van de vakbonden. “De fabriek heeft grote stappen vooruit gezet. Ze zijn echt heel nauwgezet bezig met de veiligheid van het personeel. In alle eerlijkheid hadden we dat vooraf niet verwacht maar er duiken weinig problemen op”, zegt provinciaal secretaris Jo De Mey van het ABVV-Metaal.