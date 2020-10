Volvo Car produceert eerste volledig elektrische wagen in ons land: “Goed nieuws voor de 6.500 werknemers van het bedrijf” Cedric Matthys

01 oktober 2020

13u23 8 Gent Bij Volvo Car in de Gentse haven is de eerste volledig elektrische wagen van de band gerold. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) reed de XC40 Recharge P8, zoals het model voluit heet, officieel in en sprak vol lof over het bedrijf. “Dit is een win-win voor onze economie, ons klimaat en de werknemers van Volvo.”

Fluweelzacht en geruisloos. Zo omschreef Hilde Crevits (CD&V) haar ritje met de XC40 Recharge P8. De Vlaams minister van Economie mocht donderdag als eerste plaats nemen achter het stuur van de eerste volledig elektrische wagen die in ons land van de band rolt. “Dit is een win-win voor onze economie, ons klimaat en de werknemers van Volvo”, zei ze achteraf. “Op deze site staat sinds kort ook een batterijfabriek, waar ook wij als Vlaamse regering mee in investeerden. Er was in totaal 24 miljoen euro nodig om het personeel om te scholen. Vlaanderen droeg in totaal twee miljoen bij.”

62.000 euro

In totaal wil Volvo Car dit jaar iets meer dan 6000 elektrische XC40's produceren. Die zijn intussen al allemaal verkocht. De wagen kost iets meer dan 62.000 euro, btw inclusief, en heeft een bereik van 450 kilometer. Dat moet volgens managing director Wim Maes ruimschoots volstaan. “We hebben al even een hybride variant op de markt. Hier zit niet enkel een batterij in maar ook een klassieke motor. Hoewel deze modellen het gemiddeld 50 kilometer op de batterij kunnen uitzingen, merken we dat dat zelfs daar bijna de helft van de kilometers elektrisch gereden worden. Mensen hoeven met andere woorden niet bang te zijn dat ze stil zullen vallen met hun elektrische wagen.”

(lees verder onder de foto)

300 elektrische laadpalen

Naast Hilde Crevits was donderdag ook Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) van de partij. Zijn stad maakte net vandaag bekend dat ze het aantal elektrische laadpalen tegen 2022 willen verdubbelen. Zo komen er binnen twee jaar 100 nieuwe elektrische laadpalen bij op de parkings van sportterreinen. De stad haalde hiervoor een Vlaamse subsidie van 200.000 euro binnen en legt zelf 800.000 euro bij. Na de plaatsing zal Gent ongeveer 300 laadpalen tellen.

“Net als Volvo zet ook onze stad in op een duurzame toekomst”, legt De Clercq uit. “We staan vandaag op een kantelpunt wat elektrisch rijden betreft. Voor u staat dan ook een heel gelukkige burgemeester. Volvo Car bewijst dat ze zich verder verankeren in onze stad. Voor de 6.500 werknemers van het bedrijf -en al hun gezinnen- is dit nieuwe model bijzonder goed nieuws.”