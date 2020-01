Volvo Car Gent kende productiestijging in 2019 en focust nu op elektrische XC 40 Sabine Van Damme

09 januari 2020

09u00 7 Gent Goed nieuws uit de Gentse Volvo-fabriek in Oostakker: de autobouwer kon het jaar 2019 afsluiten met een productiestijging. Er rolden 206.225 auto’s van de band, waarvan 93% bestemd was voor export. De focus ligt nu op de opening van de eigen batterijfabriek en de elektrische XC40.

De Zweedse autobouwer Volvo Car heeft al sinds 1965 een vestiging in Gent. In die fabriek werken vandaag meer dan 6.500 mensen, waardoor Volvo Car de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen is. Volvo Car Gent bestaat uit een lasfabriek, spuitfabriek en eindassemblage. In maart 2020 komt daar een batterijfabriek bij. Cruciaal, omdat dit jaar zwaar wordt ingezet op de bouw van de elektrische XC40. Het personeel wordt nu al getraind om die elektrische wagen te kunnen bouwen, wat een volledig andere manier van werken betekent. De eerste volledig elektrische XC40 zal dit najaar van de band rollen. Volvo Car Gent krijgt binnen de Volvo groep de primeur om als eerste batterijen voor de volledig elektrische XC40 te assembleren. De bouw van de batterijfabriek zit op kruissnelheid.

Vandaag worden de gewone XC40, de hybride XC40 en de V60 gemaakt in Gent. In 2019 werden van die drie modellen samen 206.225 wagens geproduceerd. Dat zijn er bijna 6.000 meer dan in 2018, toen er 200.396 exemplaren van de band rolden. 2019 was het tiende jaar op rij dat de productie boven de 200.000 auto’s lag. Vooral de XC40 was enorm populair. Het volume van die SUV werd het voorbije jaar verdubbeld, tot 185.000 wagens.

93% van de in Gent gebouwde auto’s was bestemd voor export, 75% voor de Europese markt. 15% ging naar Amerika, 8% naar Azië.