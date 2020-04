Volvo Car Gent draait proef: minder personeel, strenge maatregelen Jill Dhondt

23 april 2020

19u07 12 Gent Volvo Car Gent werd maandag terug opgestart, maar draaide de voorbije week nog niet op volle toeren. Slechts een deel van het volledige personeelsbestand was aan het werk, en het productietempo lag lager. Er werden ook preventieve maatregelen ingevoerd, zodat teamleden op een veilige manier kunnen werken.

Hoeveel mensen er aan het werk waren deze week, varieerde van dag tot dag. Maandag is de fabriek heropgestart met een kleine ploeg van rond de 500 personeelsleden, maar dat aantal is gestegen in de loop van de week. Het takenpakket van de werknemers is hetzelfde gebleven als voordien: ze assembleren en testen nog steeds wagens, maar dan op een lager tempo. Hoeveel wagens er deze week geproduceerd werden, is niet gezegd. “Normaal produceren we ongeveer duizend auto’s per dag, maar dat haalden we deze week absoluut niet”, zegt woordvoerster Barbara Blomme. “Dat was ook niet het hoofddoel. Wat voor ons belangrijk is momenteel, is dat de testen goed verlopen, en dat we kunnen bijsturen waar nodig is.” Wanneer de fabriek terug op volle toeren zal draaien, is nog niet zeker.

Intussen volgen de personeelsleden van de autofabriek strikte maatregelen om het werk op een veilige manier te laten verlopen. In de kleedkamers, rookhoeken, toiletten, kantines en in de eindassemblage werden markeringen aangebracht om het personeel eraan te herinneren afstand te houden. Er worden stewards ingezet om na te zien of de maatregelen worden nageleefd. De meeste deuren werden opengezet, en elk team kreeg een hygiënisch pakket om hun teamhoek schoon te maken. Aan de ingang staat een infraroodcamera opgesteld, zodat medewerkers die dat willen voor de aanvang van hun shift hun temperatuur kunnen meten.