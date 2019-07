Volvo-arbeiders krijgen elk nog zes maanden loon na ontslag door staking: rechter veegt theorie van ‘heethoofden’ van tafel Jeffrey Dujardin en Sam Ooghe

12 juli 2019

14u04 20 Gent Vier arbeiders die ontslagen werden na een spontane staking op de werkvloer van Volvo Cars hebben hun gelijk gekregen in de arbeidsrechtbank. Volvo moet de vier elk zes maanden loon uitbetalen. “De rechtbank oordeelde dat zij syndicaal gediscrimineerd zijn”, zegt hun advocaat Lies Michielsen.

Eind januari vorig jaar ontstond even opschudding op de werkvloer van Volvo. Een 150-tal arbeiders legde het werk neer. Het was een spontane actie die opborrelde van op de werkvloer, zonder overleg of toestemming van de vakbonden. Zo’n anderhalf uur lang lag de band stil. De actievoerders vonden dat er onvoldoende werk was gemaakt van een verbeteringsplan. Meteen na de actie werden negen werknemers op staande voet ontslagen. Officieel omdat ze niet meer in de organisatie pasten.

Enorme klap

Vier van die ontslagen arbeiders eisten hun job terug in de rechtbank. Mustafa Karakaya (27), Muharrem Akin (27), Nilüfer Kücük (25) en Erkan Büser (29) werkten elk zeven tot acht jaar voor Volvo. “Het ontslag was een enorm harde klap voor mijn cliënten”, zegt meester Lies Michielsen. “Ze hadden het gevoel dat ze geen kwalitatieve wagens meer konden aanleveren, daarom werd het werk neergelegd. Door het ontslag werd hun eigenwaarde zwaar aangetast, voor velen was dit hun eerste langdurige job.”

Volvo moest zich dus in een uitzonderlijk dossier in de categorie ‘ontslag door staking’ verdedigen. “Dat is toch wel heel uitzonderlijk”, zei advocaat Jan Beulens eerder in onze krant. “Aan het stakingsrecht wordt normaal gezien niet getornd, maar Volvo wou hier een voorbeeld stellen. Vermoedelijk moet voor gelijkaardige dossiers vele tientallen jaren terug in de tijd gegaan worden. We hebben wel een ijzersterk dossier, want Volvo heeft zwart op wit bevestigd dat deze mensen ontslagen zijn wegens de stakingsactie.”

Syndicaal gediscrimineerd

De rechtbank oordeelde vrijdag dat de vier arbeiders syndicaal gediscrimineerd zijn door het ontslag, een hele opluchting voor hen. “Ze waren zeer blij met het vonnis. De rechtbank volgde volledig het verhaal van mijn cliënten. Zij kwamen collectief op voor hun belangen en wilden de werkomstandigheden aankaarten. Er werd geoordeeld dat hierbij op geen enkele manier misbruik is gemaakt van het stakingsrecht. De tegenargument van Volvo, dat zij onder andere heethoofden waren, zijn ook volledig van tafel geveegd.”

Volvo wenste niet te reageren op het nieuws.

Ook PVDA volgde de zaak op de voet en steunde de arbeiders. Zij vinden dit een belangrijke stap. “Het is een uiterst belangrijk signaal en een sterk precedent”, zegt Gents gemeenteraadslid Tom De Meester. “Vandaag oordeelt de rechtbank dat multinationals niet zomaar werknemers kunnen ontslaan voor hun syndicale activiteit. We zitten niet meer in de negentiende eeuw: het stakingsrecht is geen vodje papier.”