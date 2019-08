Volta. slaat dinsdag opnieuw tent op tussen de maïs: “Speciale sfeer, één met de natuur en natuurlijk ook lekker eten” Jeffrey Dujardin

08 augustus 2019

18u57 0 Gent “Ik had nooit kunnen voorspellen dat we aan onze zesde editie gingen geraken”, zegt zaakvoerder Peter Vyncke, die zijn topchef Anthony Snoeck en bartender Keith Cuveele een maand lang hun ding laat doen in een tent tussen de Zomergemse maïs.” Het Gentse restaurant Volta. opent volgende dinsdag opnieuw een pop-up tussen de maïs. “We hebben veel geleerd de afgelopen jaren. Dinsdagavond starten we met een volle tent.”

Het maïsveld in de Bauwerwaan in Lievegem (Zomergem) is al enkele jaren het decor voor de pop-up van Volta. Van 13 augustus tot 15 september slaat het restaurant er opnieuw de tent op. “We brengen Volta. helemaal naar het veld”, zegt Vyncke. Dat betekent dat je in de tent terecht kan voor de typische keuken die anders ook in het gerenommeerde restaurant op de kaart staat en voor de bijzondere cocktails die in de High Voltage Bar geserveerd worden. Chef Anthony Snoeck en bartender Keith Cuveele werken een maand mee in de tent. “Net zoals elk jaar eet iedereen aan één lange tafel. Wie gewoon iets wil komen drinken, kan ook terecht in de loungetent. “Kortom een speciale sfeer, één met de natuur, gezelligheid en natuurlijk ook lekker eten.”

De pop-up is elk jaar een groot succes, dus wie er wil dineren, reserveert best op voorhand op de website van Volta. “Op dit moment hebben we al 2.100 reservaties, tegen de opening zal dat al 2.500 zijn. Dus een goeie 50 procent volzet, en eens we starten zal het snel gaan”, zegt Peter.