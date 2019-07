Volledige terugbetaling Sting-tickets enkel “als dat haalbaar is” Erik De Troyer

09 juli 2019

16u02 5 Gent Het Gent Jazz Festival likt zijn wonden na de annulatie van Sting maandagavond. Stilaan wordt ook duidelijk dat Gent Jazz al in de namiddag wist dat Sting wel eens verstek zou kunnen geven. Organisator Bertrand Flamang spreekt intussen over een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de tickets. “We kijken wat er financieel mogelijk is”, zegt hij.

Organisator Bertrand Flamang zegt voorlopig de rekening van maandagavond nog niet gemaakt te hebben. “We hebben vanavond onze slotdag en dat moet een topdag worden”, zegt hij. “Na het festival zullen we dat allemaal wel bekijken.”

Op de festivalweide waren velen er van overtuigd dat de ziekte van Sting een drogreden was. “Maar het is gecontroleerd door twee artsen (de arts die het ziektebriefje schreef en een controle-arts, red). Sting is ook geen cowboy. Het is een echte artiest die dolgraag optreedt en geen verleden van annulaties heeft. We mogen er dus van uit gaan dat het fysiek echt onmogelijk was om op te treden. Of het een probleem was met zijn stembanden? Daar mogen we ons niet over uitspreken”, aldus Flamang.

Flamang geeft ook toe dat eerder op de dag er al signalen waren dat Sting wel eens kon annuleren. “De eerste echo’s vingen we op toen de deuren van het festival open gingen tussen drie uur en half vier. We zijn dan meteen beginnen bellen en mailen met het management. Het ging een hele tijd een heen en weer maar blijkbaar dacht men toch nog dat er een kans was dat Sting zou kunnen spelen. Net toen Stef Kamil Carlens aan zijn optreden begon kregen we het slechte nieuws te horen. We hebben toen nog even gewacht uit respect voor het optreden dat bezig was. Uiteindelijk kwam het management van Sting zelf met een kort statement via sociale media. Ze waren ons iets te snel af.”

Hoewel alle bezoekers van het festival te horen kregen dat de tickets, die 75 euro kostten, terugbetaald zouden worden lijkt Flamang daar nu minder duidelijk in. “We streven naar een volledige terugbetaling indien dat mogelijk is. Het kan ook een gedeeltelijke terugbetaling worden indien alleen dat haalbaar is. We zullen moeten bekijken hoever we financieel reiken. De belastingsdienst zou dat een ‘financiële geste’ noemen aangezien we juridisch niet verplicht zijn tickets terug te betalen. Uiteindelijk hebben Stef Kamil Karlens en Novastar topconcerten gespeeld. Novastar zelfs een extra lange set.”

Vanavond staat John Zorn op Ghent Jazz. Er zijn nog tickets beschikbaar.