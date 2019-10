Volledige school helpt eerste steen leggen Sabine Van Damme

24 oktober 2019

17u59 5 Gent In de Wijze Eik in Mariakerke is de eerste steen van een nieuwe schoolgebouw door de handen van alle leerlingen gepasseerd. Zo worden de kinderen mee nieuwsgierig gemaakt naar het project.

“We hebben uiteraard een grote nep-steen gemaakt”, vertelt directeur Martine Waeytens. “Die hebben we door de handen van alle leerlingen laten passeren. Uiteindelijk belandde die in de bak van de kraan, die de steen – symbolisch – in het midden van het bouwvak plaatste.” Afgelopen zomer werd de eetzaal aan de Eeklostraat gesloopt. Nu ligt de site klaar om op te bouwen. “Er komt opnieuw een eetzaal, maar ook bureau’s, een leraarszaal, 9 klassen en 2 open leerruimtes. Het wordt het eerste gebouw met een verdieping op onze school. Het huidige bouwblok waar het secretariaat en enkele klassen in zitten, wordt helemaal ingelijfd door de kleuterklassen. Zo krijgen we bijna een kleuterdorp.” De school aan de Eeklostraat blijft groeien, en had dus dringend nood aan meer ruimte. Er zitten nu al meer dan 400 leerlingen, van peuterklas tot zesde leerjaar. Voorlopig eten de leerlingen in containers die op een deel van de kleuterspeelplaats staan. Tegen eind dit schooljaar hoopt de directie dat de nieuwbouw is afgewerkt.