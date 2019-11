Volkszanger en cabaretier Wim Claeys bestolen: “Geef mijn muziekgerief terug!” Sabine Van Damme

09 november 2019

10u04 0 Gent Dikke pech voor de sympathieke volkszanger Wim Claeys. Bij nacht en ontij werd een hele hoop muziekgerief uit zijn auto gepikt. “Aan de daders: geef mijn gerief terug. Aan alle anderen: als je verdacht goedkope spullen op tweedehandssites ziet staan, wil je dat even melden alsjeblief?”

Claeys probeert het allemaal niet te laten doorwegen, maar plezant is het natuurlijk niet. “Ik ben voor een dikke 2.500 euro aan PA-gerief kwijt”, zucht hij. “Het gaat om een speaker van Mackie SRM 450; een kist van Skagg met daarin een mengtafel Yamaha MG10, micro S58, zender en ontvanger van Sennheiser EW 100 G3, dpa headmic 4088 en al mijn kabels; en een kistje met mijn ‘winkelke’, cd’s en boeken dus. Alles is weg. Dat is in de nacht donderdag op vrijdag gebeurd, in het centrum van Gent. Jammer genoeg lieten ze de waardeloze rommel die ook in mijn auto lag wel liggen. Eén positieve noot: de daders waren wel stil.”

Claeys deed uiteraard aangifte bij de politie. Schade aan zijn auto is er niet, want zoals het een warhoofdig artiest betaamt vergat hij die op slot te doen. “Maar dat is nog altijd geen reden om aan mijn gerief te zitten vind ik.” Claeys postte een oproep op Facebook om hem te melden wanneer iemand zijn gerief aan verdacht goedkope prijzen op tweedehandssites zou opmerken. Zijn optredens komen gelukkig niet in het gedrang. “Ik heb vrienden genoeg die mij wel even hun gerief willen laten gebruiken. En voorlopig speel ik vooral huiskamerconcerten met nieuwe liedjes, wat ik akoestisch doe. Ik ga daar dan met de hoed rond. Nu weet ik meteen waarvoor ik dat geld dan kan gebruiken.”

Wie een huiskamerconcert van Wim Claeys wil boeken, kan hem contacteren via zijn website Wimclaeys.be of via mail op info@wimclaeys.be.