Volkswijk Nieuw Gent door de ogen van vrijwilliger Eugénie Verspeeten (65): “Hier wonen ook heel wat mensen die wel hard gewerkt hebben”

Wie woont nu echt in Nieuw Gent? Dat is de vraag die we ons een week lang stellen. De sociale wijk naast het UZ Gent kwam onlangs nog negatief in de kijker door de reeks Niveau 4 . Iedereen lijkt er drugsverslaafd, (ex-)crimineel of werkloos, maar daar gaan veel bewoners niet mee akkoord. Onze reporter laat daarom vijf verschillende stemmen aan het woord. Vandaag: vrijwilliger Eugénie Verspeeten (65).