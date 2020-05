Volgende week nog meer werken in centrum, zoveel mogelijk voor heropening winkels Sabine Van Damme

01 mei 2020

12u02 0 Gent De coronaperiode wordt in Gent gebruikt om zoveel mogelijk noodzakelijke werken die hinder veroorzaken, vooruit te schuiven. De stad ziet er immers een opportuniteit in om de straten open te leggen nu de winkels toch gesloten zijn. Zo ondervinden de handelaars geen extra hinder als ze vanaf 11 mei eindelijk weer open mogen.

“De werken van Proximus zullen geconcentreerd worden uitgevoerd in de week van 4 mei”, laat het kabinet van schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) weten. “De werken voor de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk waren gepland en zouden worden uitgevoerd, verspreid over de komende weken. Maar op vraag van de stad worden deze werken nu geconcentreerd uitgevoerd in de week voor de geplande heropening van de winkels op 11 mei. Hierdoor willen we de hinder beperken eens de winkels terug open zijn.”

Er zal onder meer gewerkt worden op de Kouter en in de Schouwburgstraat, Hoornstraat, op de hoek Volderstraat – Sint-Niklaasstraat, in kleine stukjes van de Veldstraat, in de Mageleinstraat, Korte Kruisstraat, Lange Kruisstraat, Borreputstraat en Gouvernementstraat. De bewoners zijn op de hoogte gebracht via een bewonersbrief. Het uitvoeren van werken vraagt momenteel meer flexibiliteit, omdat de veiligheidsvoorschriften zoals social distancing in acht genomen moeten worden bij de beschikbare mensen, en ook de beschikbaarheid van grondstoffen zet de planning soms onder druk.