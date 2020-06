Volgende week grote plantenverkoop op Dok Noord Erik De Troyer

26 juni 2020

18u25 0 Gent Van donderdag 2 juli tot zondag 5 juli vindt aan Dok Noord een grote pop-upplantenverkoop plaats. ‘Plezante & Uitzonderlijke Planten (PUP) reist al langer de Vlaamse steden af en komt nu voor het eerst naar Gent.

Eerder waren al verkopen in Kortrijk, Ronse, Brussen en Leuven. Behalve de verkoop van planten worden er ook workshops georganiseerd over plantjes verpotten en stekken. In totaal komt twee derde van het aanbod van Belgische siertelers. Populaire planten momenteel zijn de Philodendron, Calathea en Alocasia.

De pop-up zal plaatsvinden in een grote ruimte op Dok Noord, waarbij de afstand gegarandeerd kan worden. Het pand laat een maximale capaciteit van 70 personen toe en dit al strikt opgevolgd worden.De organisatie vraagt om zelf te voorzien in een mondmasker en handschoenen. Bij het binnenkomen en buitengaan van de pop-up store wordt alcoholgel voorzien.

De pop-up is open op volgende momenten:

Donderdag 2 juli van 14 tot 21u

Vrijdag 3 juli van 10 tot 19 u

Zaterdag 4 juli van 10 tot 19 u

Zondag 5 juli van 10 tot 18 u