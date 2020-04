Volgende keer wel elektronisch stemmen in Gent? “Als overheid middelen bijpast voor proefproject” Sabine Van Damme

21 april 2020

17u40 0 Gent In Gent werd in oktober 2018 en ook in mei 2019 nog steeds met potlood en papier gestemd. Prehistorisch, voor een stad die zo graag de term ‘voortrekkersrol’ gebruikt. Maar misschien kan het volgende keer toch anders, als er een nieuw proefproject zou gelanceerd worden.

“We vernemen dat de huidige systemen van elektronisch stemmen zouden moeten gewijzigd worden”, zegt schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V). De zoektocht naar een nieuw systeem zou worden opgenomen door Binnenlandse Zaken, en we hopen dat we dan als stad partner kunnen zijn in het zoeken naar en uitproberen van technische evoluties. We hopen dus op nieuwe mogelijkheden. Want de kostprijs van het invoeren van een elektronisch stemsysteem ligt heel hoog. Het gaat daarbij niet alleen om de aankoop zelf, ook om de opslag en het onderhoud van de stemcomputers. Er is jaarlijks onderhoud en een upgrade nodig. Dat is geen kost die we prioritair willen maken als we dat zelf moeten betalen. Maar als we kunnen aansluiten bij een soort proefproject, gaan we ervan uit dat de overheid een deel van de middelen bijpast. Dan gaan we dus wel kijken om daar ons wagonnetje aan te haken.”

De volgende verkiezingen zijn gepland in 2024, maar het is uiteraard niet onmogelijk dat er federaal vervroegde verkiezingen komen.