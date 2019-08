Volgend jaar Patersholfeesten met herbruikbare bekers, in de nabije toekomst élk evenement Sabine Van Damme

11 augustus 2019

21u30 0 Gent Na twee edities Gentse Feesten met herbruikbare bekers, was het raar opkijken dat er op de Patersholfeesten wél nog steeds plastic wegwerpbekertjes circuleren. Maar dat was dus ook de allerlaatste keer. Volgend jaar moeten ook zij overschakelen naar herbruikbare bekers. In de nabije toekomst zal overigens elk evenement in Gent dat moeten doen.

Dat er op de Patersholfeesten nog bier (en andere drank) in plastic wegwerpbekertjes wordt geschonken, deed vele bezoekers de wenkbrauwen fronsen. Na twee jaar op de Gentse Feesten is het principe van de herbruikbare beker blijkbaar al helemaal ingeburgerd. Ja, het een gedoe met die bekers, maar iedereen ziet dat de beschamende afvalberg van vroeger op de grond weg is, en daar kan niemand tegen zijn.

“Ik ben aangenaam verrast dat mensen nu al deze omschakeling hebben gemaakt in hun hoofd”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “Voor alle duidelijkheid: dit waren de allerlaatste Patersholfeesten met wegwerpplastic. Volgend jaar zal ook daar met herbruikbare bekers moeten gewerkt worden. In de nabije toekomst zal dat overigens zo zijn voor élk evenement in Gent. Alleen moeten we nog bekijken hoe we dat praktisch gaan doen. Op de Gentse Feesten heeft de stad uiteraard meegeholpen door de omschakeling te subsidiëren, maar dat kunnen we uiteraard niet overal doen. Anderzijds: geen enkel ander evenement is zo grootschalig als de Gentse Feesten. En de stad heeft wel herbruikbare bekers die uitgeleend kunnen worden. Zo kunnen we kleinere evenementen helpen. Voorlopig zitten die bekers bij Ivago, maar we moeten bekijken hoe we dat in de toekomst gaan doen. In elk geval, in de nabije toekomst willen we elk feest, hoe groot of klein ook, meenemen in deze regeling. De druk van iedereen, ook van het grote publiek, om over te stappen naar herbruikbaar wordt steeds groter, en terecht. Maar dat lukt natuurlijk niet van vandaag op morgen.”

Op de Patersholfeesten circuleerden overigens ook Gentse Feesten-bekers, en glas. Een puinhoop zoals vroeger op de Vlasmarkt werd het daar overigens nooit, in het Patershol. Editie 2019 was een aangename editie. Omdat het ’s avonds altijd droog bleef, kwam er heel veel volk naar het gezellige buurtfeest. Vrijdagavond kwam wat aarzelend op gang, omdat het overdag lang heeft geregend, maar tegen middernacht was het koppen lopen in Oudburg. Op zaterdag was dat niet anders. Zondag trekt de traditionele rommelmarkt sowieso altijd veel volk.

De Patersholfeesten zijn en blijven een buurtfeest voor de Gentenaars, al komt daar steeds meer volk van ‘buiten’ de buurt naartoe. Er zijn het hele weekend optredens op het Kaatsspelplein, aan de Viersprong, aan ’t Sluizeken en in het Huis van Alijn, maar grote namen hoef je zeker niet te verwachten. Het draait om gezelligheid en ontmoetingen. Ook bij deze feesten houdt de politie een oogje in het zeil, maar dan zonder de massale inzet die tijdens de Gentse Feesten wel nodig is.