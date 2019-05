Volgend jaar eindelijk eerste werken in Citadelpark Sabine Van Damme

21 mei 2019

19u42 12 Gent Goed nieuws voor het Citadelpark, waarvan al sinds 2006 gezegd wordt dat het een ‘serieuze upgrade’ zal krijgen. Het beheersplan voor het park is goedgekeurd, dus kunnen er in principe in 2020 werken beginnen. Niet dat het park snel volledig zal veranderen, maar toch.

“Eigenlijk hadden we al een beheersplan, maar door een wetswijziging moest dat aangepast worden”, antwoordt schepen Astrid De Bruycker (sp.a) op een vraag van Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Alle onroerend erfgoed moest mee opgenomen worden in het plan, en voor het Citadelpark is dat best wat, denk maar aan de kiosk en het asielgebouw. Nu het beheersplan is goedgekeurd, kunnen we ook subsidies voor de werken aanvragen. Die moeten dan eerst goedgekeurd, en dan nog uitgekeerd worden. Echt snel zal het hele park dus niet veranderen.”

Toch hoopt De Bruycker om volgend jaar al een schop in de grond te steken. “De afgeleefde wandelpaden aan de kant van de Leopold-II-Laan kunnen al aangepakt worden. Niet alleen de paden zelf, we kunnen ook zorgen voor verlichting en zitbanken. Ook de betonnen grondplaat van de vroegere Hal 6 kan worden uitgebroken. De wandelpaden rond het ICC en het SMAK aanpakken heeft voorlopig geen zin, omdat ook voor die gebouwen een masterplan loopt. De omgeving heraanleggen als je weet dat er grote bouwwerken op til zijn, zou absurd zijn”, zegt De Bruycker. (lees verder onder de foto)

Veel zal uiteraard ook afhangen van de budgetbesprekingen van de stad, die nu bezig zijn. Hoeveel geld dit stadsbestuur voor groen en parken wil voorzien staat nog niet vast, en hoeveel daarvan dan naar het Citadelpark kan gaan uiteraard ook niet. “Toch bestaat de charme van dit park vooral uit de natuur zelf, en die is er uiteraard al”, vindt De Bruycker. “Het is een goede zaak dat het beheersplan nu is goedgekeurd en dat er kan gedacht worden aan een concrete timing voor de werken, maar het is niet zo dat die werken morgen zullen starten. Er moet onder meer ook nagedacht worden over de invulling van het beschermde gebouw waar nu het asiel zit.” Dat gebouw komt nog voor de zomer leeg te staan.

Bij N-VA klagen ze vooral het lange wachten aan. “De herwaardering van het Citadelpark werd ook al door het vorige stadsbestuur aangekondigd, in 2012”, zegt Van Bossuyt. “Ik kan alleen maar vaststellen dat er zes jaar later nauwelijks iets veranderd is in het park. Zelfs relatief kleine ingrepen, zoals het verminderen van de verharding, zijn niet gebeurd. De asfaltwegen liggen er versleten bij met putten en scheuren. De renovatie van de kiosk werd al een paar keer aangekondigd, maar nooit uitgevoerd. Wij vragen dit stadsbestuur om er eindelijk werk van te maken, om van het Citadelpark een veilig en vlot bereikbaar Central Park voor de Gentenaars te maken.”