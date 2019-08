Volderstraat krijgt rode toplaag Sabine Van Damme

05 augustus 2019

18u33 1 Gent De Volderstraat in het centrum van de stad is al langer een fietsstraat, maar binnenkort valt dat echt niet meer te ontkennen. De straat krijgt deze week de intussen bekende rode toplaag.

Rood-bruin moet het wegdek worden, zodat automobilisten duidelijk zien dat ze er geen fietsers meer mogen inhalen. Ook twee andere straten in het centrum, de Hoornstraat en de Jacobijnenstraat, ondergaan deze maand dezelfde ingreep. De stad Gent voerde in 2011 de eerste fietsstraat in. Dat was toen de Visserij. Intussen telt de stad al meer dan 20 fietsstraten.