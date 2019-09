Voka niet blij met beschuldigende vinger richting bedrijven over CO2-uitstoot Sabine Van Damme

20 september 2019

14u53 1 Gent Dat het stadsbestuur naar de bedrijven wijst om aan te geven dat het moeilijk wordt om klimaatdoelstellingen te halen, is bij Voka in het verkeerde keelgat geschoten. “De stad moet de bedrijven zien als partners voor een duurzaam Gent, en niet als een vijand”, zegt Geert Moerman.

De gezinnen, de scholen en de stad doen het goed, het verkeer en de industrie strooien roet in het eten. Dat was – in één zin – de conclusie van het stadsbestuur over de CO2 doelstellingen, op basis van de laatste Vito-cijfers. Geert Moerman van Voka reageert verbaasd op de uitspraken van schepen Tine Heyse. “Voor Voka Oost-Vlaanderen is het duidelijk dat het stadsbestuur en de bedrijven rond tafel moeten gaan zitten om de violen gelijk te stemmen rond de CO2 doelstellingen. De bedrijven hebben de laatste decennia al veel bijgedragen tot de verlaging van de uitstoot, er worden immers miljarden geïnvesteerd in groene technologie.”

Bovendien, zo stelt hij, stuurt de stad gemengde signalen uit. “Maandag opende burgemeester Mathias De Clercq het grootste Belgische zonnepanelenpark op de daken van ArcelorMittal. Tijdens zijn inhuldigingsspeech schuwde hij de grote woorden niet om het groene groeitraject van het bedrijf te onderstrepen. Enkele dagen later klinkt er toch een ander signaal naar de bedrijfswereld van schepen Heyse. Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor de relatie tussen het bestuur en de industrie. Het stadsbestuur moet met één stem spreken over deze gevoelige materie. Onze Gentse bedrijven die door Vito onderzocht werden en die goed zijn voor 11% van de uitstoot, hebben tussen 2011 en 2017 35% CO2 uitstoot verlaagd. In diezelfde periode bespaarden de Gentse huishoudens 44%, maar deze zijn wel verantwoordelijk voor 22% van de uitstoot, dubbel zoveel dus.”

Moerman waarschuwt voor een te negatief beeld vanuit politieke hoek over de industrie: “De grote bedrijven die onder het Europees systeem vallen investeren massaal in groene alternatieven, ze hebben op hetzelfde moment de productie gevoelig verhoogd, zonder de uitstoot te laten stijgen. Het alternatief, waarbij bedrijven weggepest worden buiten Gent of nog erger buiten de EU, is voor niemand voordelig. We moeten samen met de bedrijven naar oplossingen zoeken.”