Vogelopvangcentrum Merelbeke trekt aan alarmbel: “Zonder extra subsidies moeten we volgend jaar dieren weigeren” Erik De Troyer & Sabine Van Damme

17 september 2019

19u20 4 Gent Het water staat het vogelopvangcentrum van Merelbeke aan de lippen. “Jaar na jaar krijgen we 10% meer dieren om op te vangen. Tussen mei en augustus zijn dat er elke dag 30 tot 50. Daarvan komt zowat de helft uit Gent maar van de stad Gent krijgen we geen euro subsidie omdat we 400 meter te ver liggen. Als er tegen volgende lente geen vooruitzicht is zullen we dieren moeten weigeren”, zegt Nick De Meulemeester.

“Eigenlijk is het vogelopvangcentrum een wat uit de hand gelopen bezigheid in onze eigen tuin”, zegt Nick. Nick’s vader startte de opvang in 1982. Sindsdien is het aantal opgevangen dieren enkel toegenomen. Mijn vader ving zo’n 28.000 dieren op tijdens de eerste twintig jaar van het opvangcentrum. Zelf zit ik intussen aan 58.000 dieren in de voorbije pakweg 15 jaar. Het gaat dus snel. Bovendien vangen we 175 verschillende diersoorten op, die allemaal een eigen aanpak vragen. Sommige dieren moeten 20 keer per dag gevoederd worden, dat is een enorm werk en dat doen we met 2,5 werknemers in plaats van met de vijf die we nodig hebben. Zelf werk ik officieel halftijds, maar in werkelijkheid werk ik dubbele shifts. Het is werken, werken en nog eens werken.”

Gert Robert (N-Va) vroeg op de commissie milieu en natuur om een tussenkomst van de stad in het asiel van Merelbeke. “Dit centrum neemt ook vogels, egels en andere dieren op die door Gentenaars worden binnen gebracht. In Gent is er geen vergelijkbare opvang. Op de website van de stad worden Gentenaars doorverwezen naar Merelbeke indien ze gewonde dieren tegen komen. De vereniging overweegt subsidies aan te vragen bij de stad Gent en dat lijkt toch een terecht vraag”, zegt hij.

Nick De Meulemeester verduidelijkt. “Onze middelen zijn door Vlaanderen enkele jaren geleden al fors ingeperkt. Van de provincie krijgen we niets, van de stad ook niet. Elders in het land zijn er steden die een vergoeding van 10 cent per inwoner geven aan de vogelopvangcentra in hun buurt. Dat moet bij ons toch ook kunnen.”

“Wij hebben een verplichting om inheemse dieren op te vangen. Daarnaast zijn er ook nog uitheemse, exotische dieren waarvoor we eigenlijk niet verplicht zijn om ze op te vangen. Slangen bijvoorbeeld. We doen dat toch uit dierenliefde. Maar de huidige situatie is niet houdbaar. Mijn personeel is overwerkt en als er tegen volgende lente niet meer subsidies zijn zullen we geen andere mogelijkheid hebben dan dieren te beginnen weigeren.”

De kans dat Gent subsidies zal geven aan het VOC, is echter zo goed als nul, zo blijkt uit het antwoord van schepen Tine Heyse. “Het VOC krijgt al Vlaamse subsidies, wat het dierenasiel van Gent niet krijgt", zegt Heyse. “Het klopt wel dat er heel veel Gentse dieren naar het VOC gaan, maar het omgekeerde is ook waar. Heel wat dieren van buiten Gent komen naar ons asiel. Er zijn bovendien heel wat Gentenaars die giften schenken aan het VOC, wat uiteindelijk ook Gents geld is.”